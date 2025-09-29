Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
9 farklı şirket kuran aileye 1,5 milyarlık ihale

9 farklı şirket kuran aileye 1,5 milyarlık ihale

Oğuzhan Ürüşan
04:0029/09/2025, Pazartesi
G: 29/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Mansur Yavaş
Mansur Yavaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili denetim raporları, yolsuzluğun konserlerle sınırlı kalmadığını gösteriyor. Belediye iştiraki PORTAŞ A.Ş. üzerinden 9 farklı isimli şirkete 2021-2022 yıllarında 1 milyar 594 milyon 309 bin lira tutarında 27 ihale verildi. İlginç olan, bu şirketlerin ortaklarının tamamının aynı soyadını taşıması.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) vurgunun nasıl yapıldığı ortaya çıkmaya devam ediyor. ABB’de önceki yıllarda yapılan ihalelere ilişkin bilirkişi raporları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve yönetiminin gerçekleştirdiği usulsüz ihaleleri tekrar gündeme getirdi.


KATILIM ŞARTLARINI DAHİ SAĞLAYAMAMIŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca açılan soruşturma dosyasında, İnterkom Mühendislik ve Fibey İnşaat adlı şirketlerin iş deneyim belgelerinin gerçeğe aykırı şekilde düzenlenip kullanıldığı saptandı. Bilirkişi raporuna göre, Beypazarı–Güdül–Polatlı–Nallıhan Asfalt Kaplama İhalesi 231 milyon 900 bin TL’ye İnterkom’a verildi. Ancak firmanın sunduğu belge, mevzuattaki hisse ve temsil şartlarını taşımıyordu. BAKAP Projesi Yapım İşi ise 143 milyon 900 bin TL’ye Fibey İnşaat’a bırakıldı. Burada da şirket ortağı Oktay Ünver’in yetki süresi dolmadan düzenlenmiş iş deneyim belgesi kullanıldığı tespit edildi. Raporda, “Gerçeğe aykırı ortaklık tespit belgeleriyle ihaleye girildiği, bu durumun Türk Ceza Kanununca düzenlenen ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturduğu” ifadesine yer verildi.


ADRESLERİ BİLE ORTAK

Savcılıkta yürütülen bir başka dosya ise ABB’nin iştiraki PORTAŞ A.Ş. üzerinden verilen ihalelerdeki ilişkileri ortaya koydu. Denetim raporuna göre, aynı adreste faaliyet gösteren veya aynı yöneticilere sahip Matris, Proyap, İnterkom, Atölye Ortaklığı, Vektörel, Yoljan, Irmaksan, Adensan, Ulaşsan gibi şirketlere 2021–2022 yıllarında 1 milyar 594 milyon 309 bin lira tutarında 27 ihale verildi. Bu firmaların çoğunun ortaklarının aynı soyadı taşıdığı, ticaret sicil kayıtlarında “organik bağ” gösteren adres ve yönetici benzerlikleri bulunduğu saptandı. Bu isimler arasında M.K., E.K. ve İ.G. yer alıyor. İ.G.'nin birkaç firmada ortaklığının bulunduğu belirtiliyor. Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapılan işler protokollerle PORTAŞ’a devredildi, ardından bu şirketlere yönlendirildi. Raporda, “Yetersiz firmaların tekliflerinin geçerli kabul edilmesi, sürekli pazarlık ve istisna yoluyla iş edinmeleri, idare içinde kayırıldıklarını göstermektedir” denildi. Her iki dosyada da Yavaş, Genel Sekreterler, Fen İşleri Daire Başkanları ve PORTAŞ yöneticileri “ihaleye fesat karıştırma” suçlamasıyla şüpheli sıfatıyla yer aldı.


#Ankara Büyükşehir Belediyesi
#Mansur Yavaş
#ihale
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI: Başvurular başladı mı? KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Hemşire, Ebe, Tekniker ve Büro Personeli kadro ve branş dağılımı