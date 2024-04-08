9 günlük tatilin ilk gün bilançosu: 651 kaza 6 ölü 1047 yaralı

9 günlük bayram tatilini fırsat bilen milyonlarca vatandaş, yollara düştü. Ülkenin dört bir yanında trafik hareketliliği artarken, emniyet ve jandarma ekipleri trafik denetimlerini sıklaştırdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan denetimlerin bilançosunu açıkladı. Bugüne göre, bayram tatilinin ilk gününde 651 trafik kazası yaşandı. Kazalarda 9 kişi hayatını kaybederken, bin 47 kişi ise yaralandı.

411 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Ramazan Bayramı için yolculukların başladığını belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, emniyet ve jandarma trafik ekiplerinin denetimleri hassasiyetle sürdürdüğünü kaydetti. Yerlikaya, "Bayram tatilinin 1'inci günü 6 Nisan 2024 Cumartesi tarihinde 24 saatlik sürede; 651 trafik kazası meydana geldi. 411 bin 588 araç denetlendi. 19 bin 654 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 130 araca ise diğer işlemler yapıldı” dedi.

KURALLARA UYUN ÇAĞRISI

Sürücüleri uyaran Yerlikaya, "Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım; hayatla yarışılmaz" ifadelerini kullandı.

Otoyollarda akıcı yoğunluk

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler otoyolun Bolu kesimi Ankara istikameti Bolu Dağı 1, 2, 3. ve 4. viyadüklerle Bolu Dağı Tüneli ve Abant Kavşağı'nda yoğunluk oluşturdu. Otoyolu Karadeniz kentlerine bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesimi Ankara istikametinde zaman zaman araç yoğunluğuyla karşılaşılırken, Kuzey Marmara Otoyolu ile Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü Kocaeli kesimindeki Korutepe ve Gültepe tünellerinde, Bekirdere rampasında yolun iki şeride düştüğü bölgelerde araç sayısında fazlalık dikkati çekiyor.







