9 şehirden ültimatom

CHP'de kavga büyüyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden yenik çıkan CHP'de; Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı direniş cephesi genişliyor. Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Tokat, Zonguldak, Bolu, Düzce ve Çankırı il başkanları Kılıçdaroğlu’nun köylüleri küçümseyen sözlerinin ardından sert bir bildiri yayınlandı. “Parti, fikri zenginliğini önemsemeden, ideolojik bir bulanıklığa hapsolmuş, sağdan oy alma kaygısı içinde rotasını kaybetmiştir” denilen bildiride şöyle denildi:

KONTENJAN TEPKİSİ

* Olağan kongrelerin ertelenmesi örgütün tazelenme imkanını engellemiş, örgütsel yorgunluk yaratmıştır.

* Aday listelerinin kompozisyonu örgüt vicdanını zedelemiştir. 5-6-7 dönemdir milletvekili olmayı makul gören, bunu sindiren ve bunun önüne geçmeyen irade kamuoyu tarafından mahkum edilmiştir. Özellikle ittifak partilerine verilen kontenjanların ölçüsüz, hesapsız, verisiz bir biçimde sunulması örgütlerin ve seçmenin tepkisine yol açmış ve seçmen bu konuda ikna edilememiştir.

* Cumhurbaşkanlığı seçiminde, toplumun yarıya yakını muhalefet cephesinde, Türkiye'de değişim iradesinde ortaklaşmıştır.

* CHP yeni dönemi yeninin gerekliliklerini de gözeterek inşa etmelidir. Yenilenme kaçınılmazdır.

* Bu değişim öncelikle siyasi bir tazelenmeyi içermeli, siyaset yapma biçimini de değiştirebilen kadroları donatacak bir ufka sahip olmalıdır.







