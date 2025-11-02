Yeni Şafak
94 yaşındaki Kore gazisi Cemal Yayla son yolculuğuna uğurlandı

20:302/11/2025, Pazar
IHA
Gazi Yayla'nın cenaze törenine Vali Orhan Tavlı ve protokol üyeleri katıldı
Kore Gazisi 94 yaşındaki Cemal Yayla, Vali Orhan Tavlı ve çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Gazi Cemal Yayla, vefatından kısa süre önce 19 Eylül Gaziler Günü törenlerine katılmıştı.

Samsun’da 94 yaşında vefat eden Kore gazisi Cemal Yayla son yolculuğuna uğurladı.


Kore gazisi Cemal Yayla, Büyük Cami’de düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle Yayla son yolculuğuna uğurlandı. Vali Tavlı ve protokol üyeleri, 1931 doğumlu Yayla’nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, sabır diledi.


Gazi Cemal Yayla, vefatından kısa süre önce 19 Eylül Gaziler Günü törenlerine katılmıştı. İlkadım ilçesi Atatürk heykeli önündeki çelenk bırakma törenine Atakum Huzurevi’nde kalan 94 yaşındaki gazi Yayla tekerlekli sandalyesiyle getirilmişti. Vali Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Kore gazisi Cemal Yayla’nın elini öperek vefa örneği sergilemişti.



