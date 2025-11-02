94 yaşındaki Kore gazisi Cemal Yayla son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi Cemal Yayla, Büyük Cami’de düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Vali Orhan Tavlı, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle Yayla son yolculuğuna uğurlandı. Vali Tavlı ve protokol üyeleri, 1931 doğumlu Yayla’nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, sabır diledi.