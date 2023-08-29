ABB'den metrolarda 'dev' hizmet: Tutacaklara burç yorumları eklendi

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştiraki olan Halk Ekmek Fabrikası’na rüşvetle eleman alındığını açıkladı. "İşe girmek isteyen bir kişi, aracıya 20 bin TL ile 40 bin TL arasında para yatırıyor. İşe girmek için kredi çekip rüşvet verenler var. Bu yöntem ile 200 kişi işe girdi." diyen Özcan, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bu iddiasını çürütmesi halinde görevini bırakacağını söyledi.