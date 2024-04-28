ABD basınından Türkiye övgüsü: Türkler denizlerin süper gücü olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı 100. Yıl hitabında uçak gemisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunmuş, Türkiye'nin hali hazırda en büyük uçak gemisi olan TCG Anadolu'nun bir üst versiyonunun daha üretileceğini söyleyerek uçak gemisi sayısının ikiye çıkarılacağını açıklamıştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni uçak gemisi müjdesi ABD basınında büyük ses getirdi!

Türkiye süper güç olma yolunda ilerliyor

ABD merkezli The National Interest dergisi Türkiye'nin denizlerdeki bir sonraki süper güç olma yolunda ilerlediğini yazdı. Dergi ayrıca Ankara'nın yeni bir uçak gemisi ürettiğini belirterek bu gemiyle beraber Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'de sınıf atlayacağını kaydetti.

Dünyanın ilk SİHA gemisi

2024 yılında askeri alandaki yatırımlarını geliştirmek için 40 milyar dolarlık bir bütçe ayıran Türkiye, geçtiğimiz yıl envanterine Yapımına 2016'da başlanan TCG Anadolu SİHA gemisini kattı.





Yüzde 70 yerlilik oranına sahip olan TCG Anadolu, "dünyanın ilk SİHA gemisi" olarak tarihe geçti.





TCG Anadolu, donanma envanterine "çok maksatlı amfibi hücum gemisi" olarak girdi. 232 metre uzunluğundaki savaş gemisinin tasarımında, İspanyol askeri gemisi Juan Carlos I esas alındı. İki gemi uzunluk, yükselik, en ve hız gibi özellikleri ile de benzeşiyor. Geminin uçuş güvertesinde toplam 10 helikopter veya 50 adet SİHA konuşlandırılabildiği, bu sayının değişikliklerle 100’e kadar çıkabileceği belirtiliyor. Gemide ayrıca 1223 personel taşıma kapasitesine sahip gemide tam teşekküllü hastane ve iki adet ameliyathane de bulunuyor.





Araç güvertelerinde ise 13 adet Tank, 27 adet Zırhlı Amfibi Hücum Aracı-ZAHA, 6 adet Zırhlı Personel Taşıyıcı-ZPT, 33 adet muhtelif araç, 15 adet römork olmak üzere toplamda 94 adet araç barındırılabilecek.

"Bir sonraki süper güç"

TCG Anadolu dışında Türkiye, son yıllarda Yunanistan ile iyileşen ikili ilişkilere rağmen Ege ve Akdeniz'deki haklarından taviz vermedi ve Mavi Vatan konusu her fırsatta korudu.





Bu bağlamda konuyla ilgili geniş çaplı bir analiz yayınlayan The National Interest "Türkiye, bir sonraki uçak gemisi süper gücü mü?" başlıklı bir analiz yayınladı. Haberin hemen başında TCG Anadolu'ya geniş yer veren dergi, Türkiye'nin şimdilerde bir başka uçak gemisi geliştirdiğini belirtti.





TCG Anadolu hakkında "Türkiye Yüzyılı"nı da temsil edecek şekilde tasarlanan TCG Anadolu… kendi alanında dünyanın ilk İHA'ların iniş-kalkış yapabilen savaş gemisidir.” ifadesini kullandı.





Ege ve Akdeniz'de yeni boyut

İkinci üretilen gemiyle ilgili kaynaklardan edindiği bilgileri derleyen The National Interest, geminin iniş ve kalkış dahil 3 pistinin olacağını ve en az 50 uçağı taşıyabileceğini ifade etti.





Bu uçakların 20'si güvertede 30'u ise büyük ihtimalle hangarda bulunacak. Yeni üretilen gemiye ayrıca Baykar firmasının ürettiği Kızılelma ve Bayraktar TB2'de yerleştirilecek.





Tüm bunların Türkiye'nin Türkiye'nin deniz gücünü değiştirebileceğini hatırlatan The National Interest, ikinci uçak gemisiyle beraber Türkiye'nin Ege, ve Akdeniz'de olan gücünü bir sonraki boyuta taşıyacağını yazdı.







