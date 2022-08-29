Gündem ABD Büyükelçiliğinin yeni binası açıldı Büyükelçi Flakeden vize mesajı
ANKARA

ABD Büyükelçiliği'nin yeni binası açıldı: Büyükelçi Flake'den 'vize' mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin yapımı tamamlanan yeni binasının resmi açılışı yapıldı. Açılışta konuşan Büyükelçi Jeff Flake "Türk muhataplarımızı, ortaklarımızı ve vize başvurusunda bulunanları yeni binamızda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi DHA
ABD Büyükelçiliğinin yeni binası açıldı: Büyükelçi Flakeden vize mesajı
ABD Büyükelçiliği'nin yeni binası açıldı.

ABD Büyükelçiliği'nin Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde yapımı tamamlanan binasının resmi açılışı yapıldı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve eşi Cheryl Flake, deniz piyadeleri ve büyükelçilik mensupları, ABD bayrağının büyükelçiliğin yeni yerleşkesinde göndere çekildiği törene katıldı.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından paylaşılan videoda, Büyükelçi Flake, "Yeni yerleşkemizin açılışını gerçekleştirmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Yeni hizmet binamız, en yüksek düzeyde verimlilik ve sürdürülebilirlik standartlarıyla inşa edilmiş, tamamıyla modern bir bina. Ayrıca, Türk muhataplarımızı, ortaklarımızı ve vize başvurusunda bulunanları yeni binamızda ağırlamaktan memnuniyet duyacağız" ifadelerini kullandı.

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