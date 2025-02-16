ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun uçağı İsrail'e indi

Gideon Saar (solda) ve Marco Rubio (sağda).
Soykırımcı İsrail'e desteğini esirgemeyen ABD'nin Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu taşıyan uçak dün gece Tel Aviv'e indi. Rubio, İsrailli mevkidaşı Gideon Saar tarafından karşılandı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gitti. Rubio'yu Tel Aviv'de karşılayan isim işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Gideon Saar oldu.
Saar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda
"İsrail'e hoş geldiniz Dışişleri Bakanı Marco Rubio!"
ifadelerini kullandı.
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