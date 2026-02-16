ABD Grönland'ı işgalden vazgeçmedi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Almanya'da düzenlenen 62’nci Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Grönland'ı ele geçirme isteğinin devam ettiğini vurgulayarak, Grönland halkının daha önce bu şekilde tehdit edilmediğini ifade etti.

Grönland'a yönelik yapılan baskının kabul edilemez olduğunu kaydeden Frederiksen, egemenlik ve toprak bütünlüğünün tartışma konusu olamayacağını vurguladı. Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen ise durumun sadece Grönland hakkında olmadığına dikkat çekerek, “ABD'nin 'Rusya ve Çin'in tehdit oluşturduğuna' dair söylemlerine katılmıyoruz. Grönlandlılar Rusya ve Çin'den tehdit hissetmedi. Bunu hissettikleri ilk an bir müttefikin onları ele geçirmekle tehdit etmesiydi” dedi. Bölgede güvenliğin sağlanması için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını söyleyen Nielsen, ilk adımın da diyalog olduğunu dile getirdi.