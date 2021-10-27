ABD ile Türkiye heyetleri F-35 anlaşmazlığını görüştü: İlk toplantı tamamlandı Pentagon, Türkiye ile yaşanan F-35 anlaşmazlığını görüşmek üzere Ankara'da gerçekleştirilen temasa ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Tartışmalar verimli geçti ve delegasyonlar önümüzdeki aylarda Washington D.C'de tekrar bir araya gelmeyi planlıyor" ifadelerine yer verildi.

Abone Ol