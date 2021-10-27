Gündem ABD ile Türkiye heyetleri F-35 anlaşmazlığını görüştü İlk toplantı tamamlandı
ANKARA AMERİKA

ABD ile Türkiye heyetleri F-35 anlaşmazlığını görüştü: İlk toplantı tamamlandı

Pentagon, Türkiye ile yaşanan F-35 anlaşmazlığını görüşmek üzere Ankara'da gerçekleştirilen temasa ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Tartışmalar verimli geçti ve delegasyonlar önümüzdeki aylarda Washington D.C'de tekrar bir araya gelmeyi planlıyor" ifadelerine yer verildi.

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Haber Merkezi AA
ABD ile Türkiye heyetleri F-35 anlaşmazlığını görüştü: İlk toplantı tamamlandı
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD heyetinin Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasından kaynaklanan anlaşmazlıkları görüşmek üzere Ankara'da temaslarda bulunduğunu bildirdi.

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  • Konuya ilişkin yazılı açıklamada yapan Pentagon, Sözcüsü Yarbay Anton T. Semelroth Avrupa ve NATO Politikası Baş Direktörü Andrew L. Winternitz ve Savunma Bakanlığı Tedarik ve İkmalden Sorumlu Müsteşarlığın Planlama, Programlar ve Analiz Direktörü Melissa Benkert'in öncülük ettiği Savunma Bakanlığı heyetinin 27 Ekim'de Ankara'da temaslarda bulunduğunu belirtti.

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'Anlaşmazlıkların çözümü için görüşüldü'

Yarbay Semelroth, heyetin, "Türkiye'nin F-35 programından çıkarılma sürecinin 23 Eylül'de nihayete erdirilmesi" konusundaki anlaşmazlıkların çözümü için görüşmeler yaptığını ifade etti.

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Taraflar tekrar bir araya gelecek

  • Görüşmede Milli Savunma Bakanlığından yetkililerin bulunduğunu kaydeden Sözcü, "Toplantı, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Türkiye'nin F-35 programına önceden katılımını saygıyla sonuçlandırma taahhüdünü göstermektedir. Tartışmalar verimli geçti ve delegasyonlar önümüzdeki aylarda Washington D.C'de tekrar bir araya gelmeyi planlıyor." ifadelerine yer verdi.
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