ABD'den İran'a dolar operasyonu

İran ve ABD arasında Umman'ın başkenti Maskat'ta müzakereler gerçekleştirilirken, Washington'dan İran ekonomisini hedef alan ekonomik tetikçiliğin itirafı geldi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’da dolar kıtlığı oluşturduklarını, İran para biriminin serbest düşüşe geçtiği ve İran halkının sokaklara döküldüğünü anlattı.
Umman'ın başkenti Maskat'ta İran ve ABD arasında olası bir savaşı engellemek amacıyla ilk dolaylı müzakereler gerçekleştirirken, Washington'dan İran ekonomisini hedef alan ekonomik operasyonun detayları bizzat ABD Hazine Bakanı Scott Bessent tarafından anlatıldı. Senato Bankacılık Komitesi önünde senatörlerin ABD Başkanı Donald Trump liderliğindeki yönetimin ekonomi politikalarına ilişkin sorularını yanıtlayan Bessent, "Hazine Bakanlığı olarak yapabileceğimiz ve yaptığımız şey, ülkede bir dolar kıtlığı oluşturmaktır" ifadelerini kullanarak, İran ekonomisini çökertmek amacıyla uygulanan stratejiyi gözler önüne serdi.
BANKA BATTI, HALK SOKAĞA ÇIKTI
Bu stratejinin İran’a karşı uygulandığını vurgulayan Bessent, "Bu süreç Aralık ayında İran’daki en büyük bankaların birinin çökmesiyle hızlı ve çarpıcı bir doruk noktasında ulaştı. Bankaya hücum yaşandı. Ardından Merkez Bankası para basmak zorunda kaldı ve İran para birimi serbest düşüşe geçti. Enflasyon patladı ve bunun sonucunda İran halkını sokaklarda gördük" dedi.
FARELER GEMİYİ TERK EDİYOR
Bessent, "İran’ın tüm partnerlerini izlemeye devam edeceğiz. İyi haber, İranlı liderlerin ülkeden çılgınca para transfer ettikleri ve bunu açıkça görüyoruz. Yani fareler gemiyi terk ediyor ve bu, sonun yakın olabileceğini bildiklerinin işareti" şeklinde konuştu.
5 MİLYAR DOLARLIK ZARAR
İran’da rejime yakın çevrelerce yönetilen Ayandeh Bank, geçtiğimiz yılın Ekim ayında yaklaşık 5 milyar dolar zarara uğrayarak batmıştı. Banka, devlet tarafından devralınmış ve Merkez Bankası, açığı kapatmak için büyük miktarda para basma yoluna gitmişti.
Erakçi çerçeve metin sundu
- Umman Dışişleri Bakanlığı, dün başkent Maskat'ta yürütülen dolaylı yoldan gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin, İran'ın nükleer sorunlarıyla ilgili diplomatik ve teknik müzakerelerin yeniden başlatılması için zemin hazırlamaya odaklandığını duyurdu. Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi süreci yönetmek amacıyla İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderliğindeki heyet ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki heyetle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. ABD heyetine ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper da katıldı. Müzakere heyetlerinin istişareler için ülkelerine döneceğini aktaran Erakçi, "İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İyi bir başlangıç oldu. İstişare edildikten sonra görüşmelerin nasıl devam ettirileceğine dair bir karar verilecek. Görüşmelerin devam ettirilmesi ilkesinde bir fikir birliği olduğu görülüyor. Sürecin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. Hemen yargıda bulunmak istemiyorum fakat görüşmeler bu şekilde devam ederse, üzerinde anlaşmaya varılmış bir çerçeveye ulaşılabilir" ifadelerini kullandı. Erakçi, "Öncelikle güvensizliğin üstesinden gelmeli ve müzakereler için bir çerçeve belirlemeliyiz" diye konuştu. İran heyetinin ABD'ye bir çerçeve metin sunduğu kaydedildi.