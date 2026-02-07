ABD'den İran'a dolar operasyonu

Umman Dışişleri Bakanlığı, dün başkent Maskat'ta yürütülen dolaylı yoldan gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerinin, İran'ın nükleer sorunlarıyla ilgili diplomatik ve teknik müzakerelerin yeniden başlatılması için zemin hazırlamaya odaklandığını duyurdu. Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad Al Busaidi süreci yönetmek amacıyla İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi liderliğindeki heyet ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlığındaki heyetle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. ABD heyetine ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper da katıldı. Müzakere heyetlerinin istişareler için ülkelerine döneceğini aktaran Erakçi, "İyi bir başlangıç yaptık. Nasıl devam edeceğimiz konusunda temas kuracağız. İyi bir başlangıç oldu. İstişare edildikten sonra görüşmelerin nasıl devam ettirileceğine dair bir karar verilecek. Görüşmelerin devam ettirilmesi ilkesinde bir fikir birliği olduğu görülüyor. Sürecin devam etmesi konusunda mutabık kalındı. Hemen yargıda bulunmak istemiyorum fakat görüşmeler bu şekilde devam ederse, üzerinde anlaşmaya varılmış bir çerçeveye ulaşılabilir" ifadelerini kullandı. Erakçi, "Öncelikle güvensizliğin üstesinden gelmeli ve müzakereler için bir çerçeve belirlemeliyiz" diye konuştu. İran heyetinin ABD'ye bir çerçeve metin sunduğu kaydedildi.