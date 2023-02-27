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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Türk Polis Teşkilatı'na teşekkür

ABD Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür ve saygılarımızı sunarız. Onların çalışmaları sayesinde, bu semtler, ziyaretçilerin sıcaklıkla ağırlandığı ve Türkiye’yi temsil eden bir yer olmayı sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

13:17 . 27/02/2023 Pazartesi
IHA
ABD Ankara Büyükelçiliği

ABD Ankara Büyükelçiliği

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden sosyal medya hesabından Türkiye’deki terör saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Yakın zamanda Taksim, İstiklal ve Galata’da spesifik terör tehditlerini ortadan kaldıran Türk Polis Teşkilatı’na teşekkür & saygılarımızı sunarız. Onların çalışmaları sayesinde, bu semtler, ziyaretçilerin sıcaklıkla ağırlandığı ve Türkiye’yi temsil eden bir yer olmayı sürdürüyor. Sıkıntılar her zaman olacaktır. Biz de ziyaretçilerimizi yaşanan son gelişmeleri sürekli kontrol etmeye çağırıyoruz. Amerikalılar teröre karşı Türklerle nasıl dayanışma içinde olduysa büyük bir yıkımın yaşandığı bu dönemde bir kez daha can-ı gönülden #Türkiye’nin yanında yer alıyor ve Müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte Türkiye’nin deprem sonrası toparlanmasına yardımcı olmak istiyoruz” ifadelerine yer verildi.



#ABD
#Ankara
#büyükelçilik
2 saat önce
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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden Türk Polis Teşkilatı'na teşekkür
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