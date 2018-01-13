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POLİTİKA

ABD'ye gitmeyin

Dışişleri, ABD’ye gidecek Türk vatandaşlarını artan terör, şiddet olayları ve keyfi tutuklamalar nedeniyle uyardı. Açıklamada, “FETÖ’cülerin iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir. ABD’ye seyahat edecek vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir” denildi.

Ahmet Fatih ErturanYeni Şafak
Dışişleri, ABD'de terör saldırısı riski bulunduğunu belirterek, Türk vatandaşlarını uyardı
Dışişleri, ABD'de terör saldırısı riski bulunduğunu belirterek, Türk vatandaşlarını uyardı

ABD’nin neden olduğu gerginlik nedeniyle daha önce “vize” krizi yaşayan Türkiye-Amerika arasında bu defa “seyahat” düellosu gerçekleşti. İki ülke 2018’e vize baharı ile adım atarken ABD’den ilişkileri gerecek yeni bir adım geldi. Her zeminde Türkiye’nin müttefiki olduğunu belirten ABD bu kez Türkiye’yi “seyahat uyarısı” ile hedef aldı. ABD, yurt dışına seyahat edecek vatandaşlarına, Türkiye’yi, güvenlik açısından üçüncü kategori riskli ülkeler arasında göstermiş ve Türkiye’ye gideceklere “yeniden düşünün” uyarı yaptı. Dışişleri Bakanlığı dün ABD’ye aynı dille cevap verdi. Bakanlık yayınladığı duyuruda Türk vatandaşlarına “ABD’ye seyahat planları gözden geçirilmeli. Terör saldırılarında artış var” dedi. İşte Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

SALDIRI OLMASI MUHTEMEL

ABD’de terör saldırıları ve şiddet olaylarında son zamanlarda artış olduğu gözlenmektedir. Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanı sıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel faaliyetleri, metro duraklarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampüslerini hedef almaya devam etmesi muhtemeldir. Son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırı, ABD’de yaşanan terörizme ve/veya aşırı sağcı/ırkçı eylemlere örnek teşkil etmektedir. Ayrıca, resmi görevle ABD’ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; açılan davalarda, FETÖ mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir. Bu şartlarda, vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde fayda görülmektedir.”

ABD'DEN DAHA GÜVENLİYİZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'yi tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Bir müttefike ve olgunluğa yakışmayan gereksiz tavırlarla uğraşmamamız lazım. Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir" ifadelerini kullandı.

  • Türkiye’ye karşı sistematik saldırı
  • Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı Gezi olayları, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz hain darbe girişimlerinin arkasında FETÖ-CIA bağlantısı ortaya çıkmıştı. Türkiye-ABD ilişkilerini sarsmaya başlayan bu gelişme sonrası ABD bir hamle daha yaptı. Türkiye’nin uyarılarına rağmen PKK’nın Suriye kolu olan YPG’ye yaklaşık 4 bin tır silah verdi. Ayrıca FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in iadesini isteyen Türkiye’ye sudan bahanelerle red cevabı vermekle kalmayan ABD, İranlı iş adamı Reza Zarrab üzerinden de Türkiye’ye operasyon yapmaya kalktı. ABD, son olarak ABD Büyükelçiliği çalışanı Metin Topuz’un, FETÖ’nün üst düzey yöneticisi olarak tutuklanmış ve ABD tarafı Türkiye’ye vizeyi kaldırma kararı almıştı. İki ülke tarafları aylar süren görüşmelerden sonra yakın bir zamanda tekrar vize yasağını karşılıklı olarak kaldırmıştı.
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