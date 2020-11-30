Açıköğretim Fakültesi vize sınavları ne zaman? İşte AÖF ara sınav takvimi AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. Geçen sene koronavirüs nedeniyle online yapılan sınavlar bu sene de aynı şekilde yapılacak. 2020-2021 eğitim yılı AÖF sınavlar ne zaman yapılacak. Sınavlara hazırlanan öğrenciler için detaylar haberimizde...

Haber Merkezi 30 Kasım 2020, 16:08 Son Güncelleme: 30 Kasım 2020, 16:14 Yeni Şafak