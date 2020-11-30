Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Açıköğretim Fakültesi vize sınavları ne zaman? İşte AÖF ara sınav takvimi
EĞİTİM

Açıköğretim Fakültesi vize sınavları ne zaman? İşte AÖF ara sınav takvimi

AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. Geçen sene koronavirüs nedeniyle online yapılan sınavlar bu sene de aynı şekilde yapılacak. 2020-2021 eğitim yılı AÖF sınavlar ne zaman yapılacak. Sınavlara hazırlanan öğrenciler için detaylar haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 12-13 Aralık 2020 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

Sınav detayları için tıklayın

AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor: Son gün ne zaman?
GÜNDEM
AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor: Son gün ne zaman?

Açıköğretim Fakültesi DGS kayıtları 19 Ekim'de sona erecek
GÜNDEM
Açıköğretim Fakültesi DGS kayıtları 19 Ekim'de sona erecek
Abone Ol Google News
HES kodu yakalattı

HES kodu yakalattı

​Koronalı halde bankaya girmeye çalışıyordu ki...
Bilim insanlarını şaşırtan keşif

Bilim insanlarını şaşırtan keşif

​Bin 900 yıllık mumya 5 yaşındaki kız çocuğuna ait çıktı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

Ana Kucağı ile eğitimde fırsat eşitliği

​Dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi amacıyla başlatıldı.

105 gün sonra<br>ilk fotoğraf

105 gün sonra
ilk fotoğraf

​Koronavirüs nedeniyle 64 gün yoğun bakımda kaldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.