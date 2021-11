Acılı aileye taziye: Cumhurbaşkanı Erdoğan samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesini aradı

Kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı ağlayarak anlattı: Pazar günü alıp gelecektim onu ben

İstanbul'da samuray kılıcıyla uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Cengiz için Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde kılınan namaza Başak Cengiz'in ailesi, nişanlısı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nişanlısını öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Bu gibi cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak, 'İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş.



Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş. Pazar günü alıp gelecektim ben onu. Oradaki işi bitiyordu. Zaten nişanlanmıştık, düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 ay oldu nişanlıydık. Görevi çıkmasa zaten İstanbul'a, evlenecektik.' ifadelerini kullandı.



Mimar Başak Cengiz'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.



İstanbul Ataşehir'de sokakta yürürken, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un kılıçla saldırdığı Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti. Ankara'da çalışan ve bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul'a giden mimar Başak Cengiz'i öldüren saldırgan ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı.