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POLİTİKA

Acılı aileye taziye: Cumhurbaşkanı Erdoğan samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesini aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ziyaret ettiği Başak Cengiz'in anne ve babasıyla telefonda görüşerek aileye başsağlığı ve sabır diledi.

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Haber Merkezi AA
Acılı aileye taziye: Cumhurbaşkanı Erdoğan samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengizin ailesini aradı
Cumhurbaşkanı Erdoğan samuray kılıcı ile öldürülen Başak Cengiz'in ailesiyle konuştu.

Adalet Bakanı Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etti.

Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürdü.

İHA

Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah." dedi.

İHA
  • Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah." diye konuştu.

"Hak ettiği cezayı alacaktır"

Adalet Bakanı Gül, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Başak Cengiz kızımızın ailesine taziyede bulunduk. Başak'a Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Onu hayattan, sevdiklerinden koparan cani hak ettiği cezayı alacaktır." ifadelerini kullandı.

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Başak Cengiz'in acılı babası konuştu: Kanlı çantasını verdiler
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Başak Cengiz'in acılı babası konuştu: Kanlı çantasını verdiler
İstanbul'daki iş seyahati sırasında akli dengesi yerine olmadığı iddia edilen bir kişini samuray kılıçlı saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in (28) babası ve nişanlısı konuştu.

Kızının hayatını kaybettiğini hastaneye gittiğinde öğrendiğini söyleyen acılı baba Avni Cengiz, 'Çantasını verdiler, çantası kan içinde. Telefonu falan da orada kaldı. Fazla bir şey anlatmadılar yani. Acı haberi hastanede öğrendik.' diye konuştu.

Genç mimarın nişanlısı Mahir Mızrak ise nişanlısının canice öldürüldüğünü söyleyerek, “Acımız büyük. Olayı takip ettiğiniz gibi cereyan eden bir katliam var. Benim sevgilim götürdüğümüz bohçasını bile göremedi. İş yerindeydi. Biz burada ailesine getirdik bohçayı. İşten otele işten otele hiçbir başka yaptığı aktivite yoktu. Olay günü servisi kaçırdı. Daha doğrusu mesaiye kaldığı için otel ile iş yeri yakın olduğu için yürümek istemişti. Sonrasında bu olay başımıza geldi. Kendini bilmez bir insan, cani tarafından canice katledildi benim sevgilim” ifadelerini kullandı.

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Kılıçla öldürülen Başak Cengiz'in nişanlısı ağlayarak anlattı: Pazar günü alıp gelecektim onu ben
İstanbul'da samuray kılıcıyla uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'in cenazesi, Ankara'da toprağa verildi. Cengiz için Yenimahalle'deki Yahyalar Merkez Camisi'nde kılınan namaza Başak Cengiz'in ailesi, nişanlısı, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başak Cengiz'in nişanlısı Mahir Mızrak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, nişanlısını öldüren failin en ağır cezayı alması için konunun takipçisi olacaklarını söyledi. Bu gibi cinayetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Mızrak, 'İdam getirsinler. Psikolojik sorunları varmış. Çıkıp birini öldürecekmiş.

Her gün servise binen benim sevgilim o gün servise binmedi. Onu beklermiş. Pazar günü alıp gelecektim ben onu. Oradaki işi bitiyordu. Zaten nişanlanmıştık, düğün hazırlıklarına başlayacaktık. 6 ay oldu nişanlıydık. Görevi çıkmasa zaten İstanbul'a, evlenecektik.' ifadelerini kullandı.

Mimar Başak Cengiz'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Ataşehir'de sokakta yürürken, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un kılıçla saldırdığı Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybetmişti. Ankara'da çalışan ve bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul'a giden mimar Başak Cengiz'i öldüren saldırgan ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı.


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