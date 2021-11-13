Acılı aileye taziye: Cumhurbaşkanı Erdoğan samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in ailesini aradı

Başak Cengiz'in acılı babası konuştu: Kanlı çantasını verdiler

İstanbul'daki iş seyahati sırasında akli dengesi yerine olmadığı iddia edilen bir kişini samuray kılıçlı saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in (28) babası ve nişanlısı konuştu.



Kızının hayatını kaybettiğini hastaneye gittiğinde öğrendiğini söyleyen acılı baba Avni Cengiz, 'Çantasını verdiler, çantası kan içinde. Telefonu falan da orada kaldı. Fazla bir şey anlatmadılar yani. Acı haberi hastanede öğrendik.' diye konuştu.



Genç mimarın nişanlısı Mahir Mızrak ise nişanlısının canice öldürüldüğünü söyleyerek, “Acımız büyük. Olayı takip ettiğiniz gibi cereyan eden bir katliam var. Benim sevgilim götürdüğümüz bohçasını bile göremedi. İş yerindeydi. Biz burada ailesine getirdik bohçayı. İşten otele işten otele hiçbir başka yaptığı aktivite yoktu. Olay günü servisi kaçırdı. Daha doğrusu mesaiye kaldığı için otel ile iş yeri yakın olduğu için yürümek istemişti. Sonrasında bu olay başımıza geldi. Kendini bilmez bir insan, cani tarafından canice katledildi benim sevgilim” ifadelerini kullandı.

