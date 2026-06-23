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Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut görevden uzaklaştırıldı

20:1823/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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Ali Ercan Akpolat - Mustafa Turgut
Ali Ercan Akpolat - Mustafa Turgut

İçişleri Bakanlığı, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ile Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, haklarında yürütülen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “rüşvet almak” soruşturmaları kapsamında tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırıldıklarını duyurdu.

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