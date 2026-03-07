Adam öldüren çocuğa ağır müebbet

Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili, “Ben Cumhuriyet savcısı olarak görevimi yaptım. Vicdanen de rahatım. Ortada yolsuzluk, dolandırıcılık ya da büyük bir ihaleye fesat karıştırma soruşturması vardı. Biz şahısların isimlerini kapatıp dosyaya baktık. Burada şahsın belediye başkanı olması ya da isminin Ekrem, Veli olması bizi ilgilendirmiyor” dedi. Gürlek, 9 Mart'ta başlayacak davadaki makul süre tartışmalarıyla ilgili de şunları söyledi: “Yargılama mahkemenin kontrolünde. Ne zaman bitirir bilmiyorum. O tip davalarda makul süre yok. 406 sanık var. Bu davaya sadece tek bir heyet bakacak, yani bu heyetin başka dosyası yok. Alanında uzman arkadaşlardan oluşuyor. Ne kadar sürede tamamlanır bilmiyorum. Bu tamamen mahkemenin, heyetin, heyet başkanının kendi kontrolünde yürüteceği bir yöntem.”