Adam öldüren çocuğa ağır müebbet

Suç işleyen çocukların sayısının arttığına dikkat çeken Adalet Bakanı Akın Gürlek, çocuklara verilen cezaların az olduğunu kaydetti: Özellikle adam öldürme ya da diğer suçlarda çocukların yetişkinler gibi yargılanmasını sağlayacağız. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa o cezayı alacak.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle iftarda bir araya geldi. Son zamanlarda suç işleyen çocukların sayısının arttığına dikkat çeken Gürlek, “Çocuklarla ilgili cezaları yetersiz buluyorum. Özellikle adam öldürme ya da diğer suçlarda çocukların yetişkinler gibi yargılanmasını, ağırlaşmış müebbet hapis cezası gerekiyorsa o cezayı almasını sağlayacağız. Bu düzenlemede Meclis'te komisyon kuruldu, zaman zaman görüşüyoruz. Bu düzenlemeyi hayata geçireceğiz” dedi.
ÇOCUKLARI KULLANMANIN CEZASI ARTACAK
Suça sürüklenen çocuklarla ilgili son yargı paketinde düzenleme yapıldığını hatırlatan Gürlek, “Özellikle suç örgütlerinin, örgüt yöneticilerinin, örgüt üyelerinin, çocukları suçlarda kullanması durumunda verilecek cezaları arttırdık. 12. yargı paketinde bu cezaları tekrar artırmayı düşünüyoruz. Çünkü çocuklar bize emanet. Geleceğini korumakla yükümlüyüz. Yani devlet sadece suç işlemeyi önlemez. Aynı zamanda kişiye sosyal anlamda bir gelecek de vadeder. Çocuklarımızın geleceği için bu önlemleri almamız gerek” ifadelerini kullandı.
TAHLİYE OLMADAN AMATEM’E YATACAK
Gürlek, uyuşturucu kapsamında cezaevine giren çocukların Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) sürecini de tahliyesinden 6 ay önce başlatmayı planladıkları bilgisini verdi: “Dışarı çıktıktan sonra AMATEM süreci başlıyor ama tabii gitmiyor. Serbest kalıyor ve tekrar uyuşturucu arayışına başlıyor. Biz bu şahsın tahliyesine 6 ay kala cezaevindeyken, cezaevi içerisinde AMATEM sürecine başlamasına ilişkin bir düzenleme yapmayı düşünüyoruz.”
İBB soruşturmasında vicdanım rahat
- Gürlek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili, “Ben Cumhuriyet savcısı olarak görevimi yaptım. Vicdanen de rahatım. Ortada yolsuzluk, dolandırıcılık ya da büyük bir ihaleye fesat karıştırma soruşturması vardı. Biz şahısların isimlerini kapatıp dosyaya baktık. Burada şahsın belediye başkanı olması ya da isminin Ekrem, Veli olması bizi ilgilendirmiyor” dedi. Gürlek, 9 Mart'ta başlayacak davadaki makul süre tartışmalarıyla ilgili de şunları söyledi: “Yargılama mahkemenin kontrolünde. Ne zaman bitirir bilmiyorum. O tip davalarda makul süre yok. 406 sanık var. Bu davaya sadece tek bir heyet bakacak, yani bu heyetin başka dosyası yok. Alanında uzman arkadaşlardan oluşuyor. Ne kadar sürede tamamlanır bilmiyorum. Bu tamamen mahkemenin, heyetin, heyet başkanının kendi kontrolünde yürüteceği bir yöntem.”
Yargılamalar uzun
- Uzun yargılamaların, adalete güveni zedelediğini ifade eden Gürlek, “Bu noktada vatandaşlarımızın memnuniyetsizliği var. Bunun temeline indik. Direkt icraata geçmek istiyorum. Burada çeşitli formüller üzerinde çalıştık” dedi. Şu an yargıda 12,5 milyon dosya olduğu bilgisini veren Gürlek “Bu sayı çok fazla. Her dosyanın, her uyuşmazlığın yargı önüne gitmemesi için gerekli adımları atmamız gerek. Uzlaştırma ve arabuluculuk müessesesi genişletildi ama vatandaşımız mutlaka hakim-savcı yüzü görmek istiyor. Yeni yargı paketinde uzlaşma ve arabuluculuk kapsamını tekrar genişletmek istiyoruz” şeklinde konuştu. Bazı boşanma davalarının çok uzun sürdüğünü belirten Gürlek, “8-10 yıl sürüyor. İnşallah 12. yargı paketinde, çekişmeli boşanma davalarında arabuluculuk hükümlerinin uygulanmasını getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Gürlek, yargılanmaların hızlanmasıyla ilgili de şunları kaydetti: “Atlamalı temyiz müessesesi var. Yani bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Hakim arkadaşlarımızı da biraz zorlayacağız. Atama ve terfide belirli bir karar ve o kararın Yargıtay'dan onanmasını artık mutlak kriter olarak arayacağız.”
Terörsüz Türkiye’de beklenti oluştu toplum hazır
- Akın Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Şahsa özgü, genel af anlayışı olan düzenlemeler yapılamayacağını kaydeden Gürlek, “Adalet Komisyonumuz da bunun farkında. Muhtemelen geçici hükümler konulacak” dedi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a umut hakkı ile ilgili Gürlek, “Bizde terör suçlarında şartlı salıverme hükümleri yok. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almışsa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olarak infazı yapılıyor. Terör suçları dışında cezaların infazı farklı. 30 yıl, 36 yıl olabiliyor. O konuda Meclisimizin takdiri. Eğer Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da bir değişiklik yaparsa elbette farklı olur” diye konuştu. Gürlek, Terörsüz Türkiye sürecini çok önemsediklerini vurguladı: “Örgütün silah bıraktığının ve aynı şekilde eylemlerini sonlandırdığının tasdiklenmesi gerekiyor. Ondan sonra da yasal düzenlemelere geçilmesi gerekiyor. Sürecin nihayete ermesini istiyoruz. Adalet Komisyonu Başkanımız ve üyelerimizle de görüştük, DEM Parti heyetiyle de. Onlar da bir an önce artık yasal düzenlemenin yapılmasını istiyor. Çünkü artık toplumda bir beklenti oluştu. Toplumumuz da hazır. Vatandaşlarımız bu kardeşlik ortamının, birlik ortamının artık yasal düzenlemeye erişmesini temenni ediyor.”