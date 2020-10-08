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Gündem Adanada bulunan bir tonluk kehribar tespihi külliyeye hediye etmek istiyor
ADANA

Adana'da bulunan ​bir tonluk kehribar tespihi külliyeye hediye etmek istiyor

Adana'da bulunan bir tonluk kehribar tespihi külliyeye hediye etmek istiyor

Adana'da tespih üreticiliği yapana Nasır Fidan 400 bin liraya tespih mal etti. Dünyanın en büyük tespihi olduğunu belirten Fidan bir tonluk kehribar tespihi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hediye etmek istediğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Bir ton ağırlığındaki tespih.
Bir ton ağırlığındaki tespih.

Kentte 20 yıldır tespih üretimi yapan Nasır Fidan, Guinness Rekorlar Kitabı'na da girmek amacıyla dünyanın en büyük kehribar tespihini üretmek için yola çıktı.

Bir ton ağırlığındaki tespih.

Fidan, yaklaşık 2 yıl süren çalışmanın ardından her bir taşı 27 kilo gelen ve üzerinde 36 taş olan kehribar tespihi yaklaşık 400 bin liraya imal etti. Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuran Fidan, tespihi Tespihçiler Çarşısı’nda sergilemeye başladı.

Bir ton ağırlığındaki tespih.

'İDDİA EDİYORUZ, DAHA BÜYÜĞÜ YAPILAMAZ '

Adana Tespihçiler Çarşısı'nda sergilenen tespihi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne armağan etmek istediğini söyleyen Nasır Fidan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "İsteriz ki bu eserimiz, orada sergilensin. Cumhurbaşkanımız zaten tespih tutkunu, sergilenmesi bize büyük gurur verir. Şu anda araştırmalarımız sonucu dünyanın en büyük tespihini ürettik. Orijinal kehribar taşından yaptık. İddia ediyoruz, daha büyüğü yapılamaz. Son derece kalitesi ve nesiller boyu sergilenecek bir ürün ortaya çıkardık."

Bir ton ağırlığındaki tespih.

Dünyanın en büyük tespihi Adana'da: Guinness adayı 1 tonluk kehribar tespihi Külliye'ye hediye etmek istiyor
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Dünyanın en büyük tespihi Adana'da: Guinness adayı 1 tonluk kehribar tespihi Külliye'ye hediye etmek istiyor
Adana'da tespih üreticisi Nasır Fidan, 400 bin liraya mal ettiği 1 tonluk dünyanın en büyük kehribar tespihini, sergilenmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hediye etmek istedikleri söyledi.


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