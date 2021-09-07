Gündem Ekmek kuyruğunda çocuk cinayeti
ADANA

Ekmek kuyruğunda çocuk cinayeti

Adana’da ekmek kuyruğunda ’yan bakma’ meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki çocuk 13 yaşındaki çocuğu bıçakla öldürdü.

Haber Merkezi İHA
Adanada ekmek kuyruğunda çocuk cinayeti
Boran Özdemir (13), mahalledeki fırının önünde ekmek sırasında çıkan tartışmada bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, 1 Eylül günü sabah saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, ekmek almak için evden ayrılan Boran Özdemir (13), mahalledeki fırının önünde ekmek sırasına girdi.

EKMEK SIRASINDA YAN BAKTIN TARTIŞMASI

Sırasının gelmesini beklediği sırada Özdemir ile önündeki Ö.T.’nin (16) “Ne bakıyorsun” demesi üzerine iki çocuk arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ağabeyi Ö.T.’nin sesini duyan kardeşi N.T. (15), evden aldığı bıçakla fırının önüne geldi. Çıkan arbedede N.T., Baran Özdemir’i göğsünden bıçakladı. Özdemir kanlar içerisinde yere yığılırken, Ö.T. ile kardeşi N.T. olay yerinden kaçtı.

Yakalanan zanlılar gözaltına alındı.
Yakalanan zanlılar gözaltına alındı.

4 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI AMA...

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir’i ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Özdemir, tüm müdahalelere rağmen 4 Eylül’de hayatını kaybetti. Özdemir, Ali Hocalı Mezarlığında toprağa verildi.

Yakalanan zanlılar gözaltına alındı.
Yakalanan zanlılar gözaltına alındı.

ZANLILAR YAKALANDI

Bölgeye gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı N.T. ile ağabeyi Ö.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Kardeşlerin saklandığı adresi belirleyen polis, Anadolu Mahallesi’ndeki eve yapılan baskında N.T. ile ağabeyi Ö.T.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.T., “Ekmek almaya gidiyordum. Fırının önünden geçerken bana yan bakınca, ‘Ne bakıyorsun?’ dedim. Kavga çıktı” dedi. Katil zanlısı N.T. ise öldürmek istemediğini, pişman olduğunu söyledi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.T. ile Ö.T., adliyeye sevk edildi.

Babasını dövüp kardeşini tüfekle öldürdü: Kıyafet değiştirirken yakalandı
GÜNDEM
Babasını dövüp kardeşini tüfekle öldürdü: Kıyafet değiştirirken yakalandı

Babası ve abisini uyuşturucuyu bırak dedikleri için öldürmüş!
GÜNDEM
Babası ve abisini uyuşturucuyu bırak dedikleri için öldürmüş!
Abone Ol Google News
Görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri hayrete düşürüyor

​Elazığ'da bulundu: 100 metre derinliğinde 500 metre genişliğinde
Tapulu arazimizdir deyip yolu kapattı

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

Yolun kapatıldığını gören araçlar geri döndü.
Fransanın terör örgütü DEAŞa desteği belgelendi

Mustafa Reşit Akçay hastalık sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

1800'lü yıllara kadar gidiliyor: Herkes kendi tasarlayabilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.