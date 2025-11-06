Adana’da iki motosiklet çarpıştı: İki kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde çarpışan iki motosikletin sürücüleri G.K. ve S.Ö., yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Şevkiye Mahallesi Şefik Uçak Sokak'ta meydana geldi. G.K. yönetimindeki 01 BDZ 464 plakalı motosiklet ile S.Ö. idaresindeki 01 BDV 217 plakalı motosiklet, çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüleri, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan G.K., buradaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne, S.Ö. ise Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.