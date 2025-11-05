Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Kendisinden para isteyen akrabasını vurdu

Kendisinden para isteyen akrabasını vurdu

23:465/11/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Adana’da bir kafe çalışanı, kendisinden para isteyen akrabasını pompalı tüfekle bacağından vurdu.

Olay, saat 21.15 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvar’daki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafe çalışanı Ş.S.’nin (51) yanına gelen akrabası A.K. (41), Ş.S.’den para istedi. Ş.S. para vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Ş.S., A.K.’yı pompalı tüfekle bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus polisleri olaydan kısa süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan, olayın yaşandığı kafeye 5 Ekim tarihinde pimi çekilmemiş el bombası atılmış, olayla ilgili 4 kişi tutuklanmıştı. Yaşanan silahlı kavganın el bombası olayıyla ilgisi olmadığı öğrenildi.


#Adana
#Akraba
#Pompalı tüfek
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
UEFA ülke puanı sıralaması güncel durum 5 Kasım 2025: Türkiye kaçıncı sırada? İşte Türkiye’nin UEFA ülke puanında son durum