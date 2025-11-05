Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Motosiklet sulama kanalına düştü: 2 yaralı

Motosiklet sulama kanalına düştü: 2 yaralı

17:285/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Adana
Adana

Adana’nın Yüreğir ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet sulama kanalına düştü. Danışment Mahallesi’nde meydana gelen kazada, motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Adana'da sulama kanalına düşen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Danışment Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü yitirdiği 07 KCZ 54 plakalı motosiklet, içerisinde az miktarda su bulunan kanala düştü. Sürücü ile arkasındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, çevredekilerin de desteğiyle yaralıları iple kanaldan çıkardı. Sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#Adana
#trafik
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları güvenlik görevlisi kura çekiliş tarihleri açıklandı