Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: Dört kişi yaralandı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada sürücü Mustafa D. ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Doğanalan Mahallesi'nde Mustafa D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Mustafa D. ile araçtaki Serdar S., Zeynep D. ve Meryem D. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
#Adana
#Kozan
#kaza