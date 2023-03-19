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Adıyaman Valiliğinden Cumhuriyet gazetesinin 'kayıp çocuklar' iddiasına yalanlama

Adıyaman Valiliği, Cumhuriyet gazetesinde yer alan "iki çocuğun enkazdan çıkarıldıktan sonra beyaz bir araçla götürüldüğü ve kendilerinden bir daha haber alınamadığı" şeklindeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

21:40 . 19/03/2023 Pazar
AA
Adıyaman Valiliği (Arşiv)

Adıyaman Valiliği (Arşiv)

Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin ardından özellikle belirli basın yayın organlarınca kasıtlı olarak kamuoyunu manipüle edecek dezenformasyon amaçlı bilgilerle haberler yapıldığının görüldüğü belirtildi.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "kayıp çocuklara" ilişkin defalarca açıklama yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Bu açıklamalara rağmen bu basın yayın organlarından 'bir ilimizde iki çocuğun deprem sonrasında enkazdan çıkarıldıkları, beyaz bir otomobille götürüldükleri ve çocuklardan bir daha haber alınamadığı' şeklinde gerçek dışı ve yalan bilgilerden oluşan haber kamuoyuna servis edilmiştir. Söz konusu haberde yer alan 4 yaşındaki F.A.A. ve 12 yaşındaki H.N.T'nin bulunmasına yönelik çalışmalar, DNA karşılaştırmaları dahil olmak üzere halen devam etmektedir. Ancak emniyet birimlerimizce yapılan araştırmalarda haberde iddia edildiği şekilde çocuklarımızın, enkazdan çıkarıldıktan sonra beyaz bir araçla götürüldüğü yönünde hiçbir bulguya rastlanılmamıştır."

Kayıp çocukların bulunmasına yönelik çalışmaların, ilgili bakanlıklarca ve kamu kurumlarınca işbirliği içerisinde detaylı bir şekilde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, ayrıca bulunan çocuklarla ilgili kamuoyuna da sürekli bilgilendirmeler yapıldığı hatırlatıldı.


Açıklamada
, "Bu bilgilendirmelere rağmen kamuoyuna provokasyon maksatlı yanıltıcı ve yalan haber yayanlar hakkında ise suç duyurusunda bulunulmuştur."
ifadesine yer verildi.


#Adıyaman Valiliği
#Çocuk
#Deprem
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