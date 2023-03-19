Adıyaman Valiliğinden Cumhuriyet gazetesinin 'kayıp çocuklar' iddiasına yalanlama

Adıyaman Valiliği (Arşiv)
Valilikten yapılan açıklamada, depremlerin ardından özellikle belirli basın yayın organlarınca kasıtlı olarak kamuoyunu manipüle edecek dezenformasyon amaçlı bilgilerle haberler yapıldığının görüldüğü belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca "kayıp çocuklara" ilişkin defalarca açıklama yapıldığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Kayıp çocukların bulunmasına yönelik çalışmaların, ilgili bakanlıklarca ve kamu kurumlarınca işbirliği içerisinde detaylı bir şekilde yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, ayrıca bulunan çocuklarla ilgili kamuoyuna da sürekli bilgilendirmeler yapıldığı hatırlatıldı.