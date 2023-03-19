Adıyaman Valiliğinden Cumhuriyet gazetesinin 'kayıp çocuklar' iddiasına yalanlama

"Bu açıklamalara rağmen bu basın yayın organlarından 'bir ilimizde iki çocuğun deprem sonrasında enkazdan çıkarıldıkları, beyaz bir otomobille götürüldükleri ve çocuklardan bir daha haber alınamadığı' şeklinde gerçek dışı ve yalan bilgilerden oluşan haber kamuoyuna servis edilmiştir. Söz konusu haberde yer alan 4 yaşındaki F.A.A. ve 12 yaşındaki H.N.T'nin bulunmasına yönelik çalışmalar, DNA karşılaştırmaları dahil olmak üzere halen devam etmektedir. Ancak emniyet birimlerimizce yapılan araştırmalarda haberde iddia edildiği şekilde çocuklarımızın, enkazdan çıkarıldıktan sonra beyaz bir araçla götürüldüğü yönünde hiçbir bulguya rastlanılmamıştır."