Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adıyaman
Adıyaman’da 12 yaşındaki çocuk annesini kurtarmak için babasını bıçakladı

Adıyaman’da 12 yaşındaki çocuk annesini kurtarmak için babasını bıçakladı

23:5926/08/2025, Salı
IHA
AA
Sonraki haber
Eve gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Eve gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Adıyaman’da 12 yaşındaki çocuk, annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenimahalle 2644. Sokak’ta Halil T. isimli şahıs, evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Halil T., ididaya göre eşi Güneş T’ye şiddet uyguladı. Olay sırasında evde bulunan çocuklar da şiddete şahit oldu. Şiddet olayına tanık olan 12 yaşındaki A.B.T., babasını durdurmak istedi. Ancak müdahaleleri sonuçsuz kalınca küçük çocuk, mutfağa koşarak aldığı bıçakla babasını yaraladı.

Olayda yaralanan Halil T. ile darp edildiği belirtilen eşi, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Halil T’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şiddete maruz kaldığı iddia edilen Güneş T’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası eve gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Annesini kurtarmak için babasını bıçaklayan küçük çocuk, polis ekiplerince ekip aracı ile polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Adıyaman
#Çocuk
#Baba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURULARI 2025: Eğitim desteği başvuruları ve ödemeleri ne zaman? Kırtasiye yardımı E-Devlet başvuru ekranı