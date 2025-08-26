Adıyaman’da 12 yaşındaki çocuk annesini kurtarmak için babasını bıçakladı

Olayda yaralanan Halil T. ile darp edildiği belirtilen eşi, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Halil T’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şiddete maruz kaldığı iddia edilen Güneş T’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası eve gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.