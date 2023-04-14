Adıyaman'da depremde yıkılan Hasoğlu İnşaat Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli 7.7'lik depremde yıkılan binaların müteahhitleri teker teker tutuklanıyor. Hatay'da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu, Adıyaman'da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlenen Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş, Hatay'da depremde yıkılan Kule Apartmanı'nın müteahhidi Ömer Cihan ve Adıyaman'ın Besni ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan 6 binanın müteahhidi Şükrü İşitmen tutuklandı.