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Adıyaman'da ortalık savaş alanına döndü: Aile arasında bıçak taş ve sopalı kavga

Adıyaman'da Besni ilçesinde, aile arasında katliam gibi kavga çıktı. Bıçak, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada ortalık savaş alanına döndü. 8 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

11:59 - 3/12/2023 dimanche
DHA
Adıyaman
Adıyaman

Kargalı köyünde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.


Sekiz kişi yaralandı

Kavgada Mustafa, Mehmet, Necmettin, Cebrail, Haci Vakkas, Yıldız, Hatice ve Nurgül Özgül, yaralandı. 


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.


Beş şüpheliye gözaltı kararı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.


Güvenlik güçleri olaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.


#karakol
#Aile Kavgası
#Adıyaman
#tartışma
#emniyet
il y a 2 heures
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