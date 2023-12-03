Adıyaman'da ortalık savaş alanına döndü: Aile arasında bıçak taş ve sopalı kavga

Kargalı köyünde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Sekiz kişi yaralandı

Sekiz kişi yaralandı

Kavgada Mustafa, Mehmet, Necmettin, Cebrail, Haci Vakkas, Yıldız, Hatice ve Nurgül Özgül, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.