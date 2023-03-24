Adıyaman'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 'Üsküdar Obası'

"İlk etapta üniversite sınavına hazırlanan gençler bir kamp gibi kullanacak. Hem eğitim hem barınma ihtiyaçları tamamen burada karşılanacak. ÜSKÜDAR OBASI, Adıyaman’ımıza hayırlı olsun. Acımız büyük ama yaraları hep birlikte saracağız."