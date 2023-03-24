Adıyaman'da üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere 'Üsküdar Obası'

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen
Üsküdar Belediye, deprem bölgesindeki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Adıyaman'da üniversite sınavına hazırlanan depremzede gençler için "Üsküdar Obası" kurduklarını duyurdu.
Türkmen şu ifadeleri kullandı:
"İlk etapta üniversite sınavına hazırlanan gençler bir kamp gibi kullanacak. Hem eğitim hem barınma ihtiyaçları tamamen burada karşılanacak. ÜSKÜDAR OBASI, Adıyaman’ımıza hayırlı olsun. Acımız büyük ama yaraları hep birlikte saracağız."
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1 hour ago