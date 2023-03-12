|
Reklam
Reklam
Gündem

Adıyaman'dan 'Komando Andı' okuyarak ayrıldılar

Bitlis'ten büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'a giden Tatvan Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı personel, görev bölgelerinden 'Komando Andı' okuyarak ayrıldı.

18:22 . 12/03/2023 Pazar
DHA
Tatvan Jandarma Komando Tugay Komutanlığı personeli Adıyaman'dan'Komando Andı' okuyarak ayrıldı.

Tatvan Jandarma Komando Tugay Komutanlığı personeli Adıyaman'dan'Komando Andı' okuyarak ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'a giden Tatvan Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı personel, 34 gündür görev yaptıkları deprem bölgesine, 'Komando Andı' okuyarak veda etti.


Depremin ilk gününden beri bölgede seferber oldular


Görevi devralan Adilcevaz Asayiş Kamondo Bölüm Komutanlığı'na personel de 'Komando Andı'na eşlik etti.


Komandolar, depremin ilk gününden itibaren bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılıp, depremzedeler için seferber olmuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin insan deprem bölgesinde görev aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 500 bin insan deprem bölgesinde görev aldı

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Neredeyse yarım milyon insan Deprem bölgesinde vazife üstlendi. Devletimiz sahadaydı. İlk günden itibaren buradaydı. Her türlü ekibi bölgeye yönlendirdik. Hasar gören Hatay Havalimanı'nı 1 hafta içerisinde onardık. Ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını ortaya attı. Binali Bey, orada basın toplantısını yaparak Hatay Havalimanı devreye alındı'' ifadelerini kullandı. Bahçeli, ''35 gün önce büyük bir felaketle milletimiz karşı karşıya kaldı. Acımız çok büyük oldu. Her türlü tedbiri alarak insanlarımızın geleceğe umutla bakmasına imkan tanıyan bu ortamda Allah'a çok şükür güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var'' dedi.


#Adıyaman
#Bitlis
#Komando
#Deprem
2 saat önce
default-profile-img
Adıyaman'dan 'Komando Andı' okuyarak ayrıldılar
Adıyaman'dan 'Komando Andı' okuyarak ayrıldılar
Katar'ın gönderdiği konteyner evlerin bir kısmı daha Hatay'a ulaştı
Pakistan’ın deprem desteği devam ediyor
Yıkım kararı verilen evden malzeme almak isteyen iki kişi göçük altında kaldı
Katar'dan İskenderun'a 522 yaşam konteyneri yardımı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.