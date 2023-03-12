Adıyaman'dan 'Komando Andı' okuyarak ayrıldılar

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Hatay’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''Neredeyse yarım milyon insan Deprem bölgesinde vazife üstlendi. Devletimiz sahadaydı. İlk günden itibaren buradaydı. Her türlü ekibi bölgeye yönlendirdik. Hasar gören Hatay Havalimanı'nı 1 hafta içerisinde onardık. Ana muhalefet havalimanını biz onardık yalanını ortaya attı. Binali Bey, orada basın toplantısını yaparak Hatay Havalimanı devreye alındı'' ifadelerini kullandı. Bahçeli, ''35 gün önce büyük bir felaketle milletimiz karşı karşıya kaldı. Acımız çok büyük oldu. Her türlü tedbiri alarak insanlarımızın geleceğe umutla bakmasına imkan tanıyan bu ortamda Allah'a çok şükür güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti var'' dedi.