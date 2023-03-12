Adıyaman'dan 'Komando Andı' okuyarak ayrıldılar

Tatvan Jandarma Komando Tugay Komutanlığı personeli Adıyaman'dan'Komando Andı' okuyarak ayrıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'a giden Tatvan Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'na bağlı personel, 34 gündür görev yaptıkları deprem bölgesine, 'Komando Andı' okuyarak veda etti.
Depremin ilk gününden beri bölgede seferber oldular
Görevi devralan Adilcevaz Asayiş Kamondo Bölüm Komutanlığı'na personel de 'Komando Andı'na eşlik etti.
Komandolar, depremin ilk gününden itibaren bölgede arama-kurtarma çalışmalarına katılıp, depremzedeler için seferber olmuştu.