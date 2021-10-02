​Adliye köstebekleri çözüldü

Gözaltına alınan, aralarında aktif ve ihraç zabıt katiplerinin de bulunduğu 13 kişi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vererek itirafçı oldu.

Adliyelerde kritik görevde bulunan FETÖ’cülere şok operasyon. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin adliyelerdeki mahrem yapılanmasına yönelik 28 Eylül’de düğmeye bastı. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 17’si adliyelerde aktif görevde olan 21 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak arandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan, aralarında aktif ve ihraç zabıt katiplerinin de bulunduğu 13 kişi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vererek itirafçı oldu. Şüpheliler mahrem imamlarla ankesörlü sabit hatlardan iletişime geçildiğini, sohbet ve toplantılara katıldıklarını itiraf etti.

GÜNDEM FETÖ mülki idareye böyle sızdı: Köy köy dolaşıp zeki öğrenci aradılar

TOPLANTI ŞİFRESİ: HALI SAHA MAÇI VAR

FETÖ şüphelisi adliye çalışanları, mahrem imamların kendilerini ankesörlü telefonlardan arayıp, “Halı saha maçı var, akşam halı sahaya gel” diye şifreli şekilde toplantılara çağırdıklarını anlattı. İtirafçılardan biri ifadesinde bir dönem TSK mahrem imamlığı yaptığını da söyledi. Alınan ifadelerde örgüt mensuplarının mahrem imamlarca aynı evlerde kalmalarının sağlandığı ve bu evlerin mahrem imamlarca düzenli olarak kontrol edildiği belirlendi. Evlerde örgütsel doküman bulunmaması yönünde telkinlerde bulunulduğu, örgüt üyelerinden “himmet” adı altında para toplandığı ortaya çıktı. FETÖ’ye ait yurtlarda klavye çalışma merkezlerinin bulunduğu da öğrenildi. 21 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

OYNAT 00:55 Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'cülerin yalanı tutmadı: Dalış yapıyorduk sınırı geçmişiz Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalışan 3 FETÖ şüphelisi, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.



Dalış yapmak için denize açıldıklarını ve sınırı geçmiş olabileceklerini söyleyen 3 şüphelinin FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle subay olarak görev yaptıkları Türk Silahları Kuvvetleri'nden ihraç edildikleri belirlendi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

REKLAM

En kritik yapılanma

FETÖ’nün adliye yapılanması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 17’sinin aktif görevde olmaları, operasyonun önemini gözler önüne seriyor.

İtirafçı olup örgüt mensuplarının isimlerini verenler de bu yapı sayesinde örgütün hedefine giriyor. Bu sayede FETÖ’cüler itirafçı olmaktan vazgeçerken, örgüt içindeki çözülme de engelleniyor.