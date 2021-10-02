​Adliye köstebekleri çözüldü

Adliyelerde kritik görevde bulunan FETÖ’cülere şok operasyon. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’nin adliyelerdeki mahrem yapılanmasına yönelik 28 Eylül’de düğmeye bastı. İstanbul merkezli 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, 17’si adliyelerde aktif görevde olan 21 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık ve periyodik olarak arandıkları tespit edildi. Gözaltına alınan, aralarında aktif ve ihraç zabıt katiplerinin de bulunduğu 13 kişi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vererek itirafçı oldu. Şüpheliler mahrem imamlarla ankesörlü sabit hatlardan iletişime geçildiğini, sohbet ve toplantılara katıldıklarını itiraf etti.
TOPLANTI ŞİFRESİ: HALI SAHA MAÇI VAR
- FETÖ şüphelisi adliye çalışanları, mahrem imamların kendilerini ankesörlü telefonlardan arayıp, “Halı saha maçı var, akşam halı sahaya gel” diye şifreli şekilde toplantılara çağırdıklarını anlattı. İtirafçılardan biri ifadesinde bir dönem TSK mahrem imamlığı yaptığını da söyledi. Alınan ifadelerde örgüt mensuplarının mahrem imamlarca aynı evlerde kalmalarının sağlandığı ve bu evlerin mahrem imamlarca düzenli olarak kontrol edildiği belirlendi. Evlerde örgütsel doküman bulunmaması yönünde telkinlerde bulunulduğu, örgüt üyelerinden “himmet” adı altında para toplandığı ortaya çıktı. FETÖ’ye ait yurtlarda klavye çalışma merkezlerinin bulunduğu da öğrenildi. 21 şüpheli Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.