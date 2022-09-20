​AFAD il il uyardı: Sel ve su baskını yaşanabilir

AFAD tarafından yapılan açıklamada " 21 Eylül Çarşamba günü Gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor." denildi.

⛈️ @meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere göre,



🗓️ 21 Eylül Çarşamba günü;



📍 Gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. pic.twitter.com/35Zi4wZyIK — AFAD (@AFADBaskanlik) September 20, 2022

OYNAT 00:59 Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristlerin EYP'li saldırı hazırlıkları kamerada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan duyurduğu Hakkari'deki terör operasyonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin menfeze gelip EYP'li saldırı düzenlemek için yaptıkları hazırlıklar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinden el bombası, uzun namlulu silah, termal şemsiye ve tabanca çıktığı bildirildi. Ayrıca, terör örgütü üyelerinin hedef aldığı menfez ve köprülerin 24 saat güvenlik kamerası ile takip edildiği ifade edildi. BiP'te paylaş

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