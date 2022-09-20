Gündem AFAD il il uyardı Sel ve su baskını yaşanabilir
GİRESUN ORDU RİZE SAMSUN

AFAD il il uyardı: Sel ve su baskını yaşanabilir

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de ani sel, su baskını yaşanabilir" denildi.

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Haber Merkezi Diğer
​AFAD il il uyardı: Sel ve su baskını yaşanabilir
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AFAD tarafından yapılan açıklamada " 21 Eylül Çarşamba günü Gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor." denildi.

Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristlerin EYP'li saldırı hazırlıkları kamerada
OYNAT 00:59
Hakkari'de etkisiz hale getirilen teröristlerin EYP'li saldırı hazırlıkları kamerada
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan duyurduğu Hakkari'deki terör operasyonu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. PKK'lı teröristlerin menfeze gelip EYP'li saldırı düzenlemek için yaptıkları hazırlıklar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis özel harekat ekipleri tarafından etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinden el bombası, uzun namlulu silah, termal şemsiye ve tabanca çıktığı bildirildi. Ayrıca, terör örgütü üyelerinin hedef aldığı menfez ve köprülerin 24 saat güvenlik kamerası ile takip edildiği ifade edildi.

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Avrupa'da bir kriz daha: Biri bitmeden yenisi başladı

Belçika İnşaat Konfederasyonu (Embuild), ülkede yapı sektörünün durumuna ve son dönemde yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, ülkedeki inşaat şirketlerinin yarısının teslimat sorunları, malzeme fiyatları veya müşteri talepleri nedeniyle bir süre için faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığı ifade edildi. Embuild'in 6-13 Eylül'de 317 müteahhitle bir anket çalışması yaptığına dikkati çekilen açıklamada, inşaat şirketlerinin yüzde 53'ünün faaliyetlerini geçici olarak durdurduğu belirtildi.
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Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan İngiltere'nin benzin fiyatlarına eleştiri: Bu fiyat ülkemizdekinin neredeyse iki katı

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine katılmak üzere İngiltere'ye giden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ülkedeki benzin fiyatlarını eleştirdi. Bir akaryakıt istasyonunda video çeken Bolsonaro, "İngiltere'de benzin litre başına 1.60 euro. Bu fiyat ülkemizdekinin neredeyse iki katı. Brezilya petrolün en ucuz olduğu ülkelerden biri." dedi.
İmamoğlu havlu attı: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yeşil ışık
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ’da Elazığ Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı’nın temel atma töreninde yaptığı konuşmada "Yarın ülkenin başındasınız" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına 'yeşil ışık' yaktı.

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