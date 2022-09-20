​AFAD il il uyardı: Sel ve su baskını yaşanabilir

AFAD tarafından yapılan açıklamada " 21 Eylül Çarşamba günü Gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor." denildi.
⛈️ @meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere göre,
🗓️ 21 Eylül Çarşamba günü;
📍 Gece saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde, öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. pic.twitter.com/35Zi4wZyIK
⛈️ @meteoroloji_twi’den alınan son bilgilere göre,