Afet ve Acil Durum Araştırma, Eğitim ve Uygulama Merkezi toplantısı Ankara’da gerçekleşti

Toplantıya ÇOMÜ’yü temsilen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden Arş. Gör. Dr. Hüseyin Koçak katıldı. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, toplantıda üniversitemizin çalışmaları ve bu alanda yapılması gerekenler ile ilgili görüşlerini aktardı.

Afet risklerinin azaltılması amacıyla afet eğitim ve tatbikatlarının yaygınlaştırılarak devam etmesi, AFAD ile üniversitelerin özellikle afetler konusunda araştırma projelerinin desteklenmesi, üniversitelerin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi gibi pek çok konuda görüşler aktarıldı.