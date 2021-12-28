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EĞİTİM

Afet ve Acil Durum Araştırma, Eğitim ve Uygulama Merkezi toplantısı Ankara’da gerçekleşti

AFAD, 39 üniversitenin 42 Afet ve Acil Durum Araştırma, Eğitim ve Uygulama Merkezi ile Ankara Gölbaşı’nda değerlendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, 2021 Afet Eğitim Yılı ve gelecekte üniversitelerin ilgili merkezleriyle yapılabilecekler ele alındı. İstişarelerin yapıldığı toplantının açılışında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer birer konuşma gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Afet ve Acil Durum Araştırma, Eğitim ve Uygulama Merkezi toplantısı Ankara’da gerçekleşti
ÇOMÜ

Toplantıya ÇOMÜ’yü temsilen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümünden Arş. Gör. Dr. Hüseyin Koçak katıldı. Rektör Prof. Dr. Sedat Murat, toplantıda üniversitemizin çalışmaları ve bu alanda yapılması gerekenler ile ilgili görüşlerini aktardı.

Afet risklerinin azaltılması amacıyla afet eğitim ve tatbikatlarının yaygınlaştırılarak devam etmesi, AFAD ile üniversitelerin özellikle afetler konusunda araştırma projelerinin desteklenmesi, üniversitelerin afetlere karşı dirençli hale getirilmesi gibi pek çok konuda görüşler aktarıldı.

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