​Afgan göçmenlerle gündeme gelen Türkiye İran sınırındaki tüm çalışmalar ve göç dalgasına dair tüm detaylar Yeni Şafak tarafından yerinde araştırıldı.

Afganistan'da Taliban’ın kontrolü sağlaması ve iç karışıklığın ardından Pakistan, İran ve Türkiye’ye doğru göç dalgası başladı. Göç dalgasının başlamasıyla yanlış bilgi ve çarpıtma haberler de arttı. Onlarca iddia ortaya atıldı. Önlemlerin yetersiz olduğu öne sürüldü. Ancak Yeni Şafak, Van-İran sınırındaki göçmen dalgasının iç yüzünü tüm detaylarıyla ele aldı. Mehmetçik'in sınırda uyguladığı tedbirleri ve çalışmaları yerinde inceledi.

İşte Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz'ün sıfır noktasındaki gözlemleri...

OYNAT 09:35 Afgan göçmenlerle gündeme gelen Türkiye İran sınırını Yeni Şafak görüntüledi Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesiyle Türkiye İran sınırı da hareketlendi. Bölgede yaşayan Şii nüfusun önce İran'a oradan da silah altına alınmak için Türkiye'ye yönelmesi ve sıkı mücadele sonucu büyük kayıplar veren uyuşturucu ile sigara kaçakçılarının daha az maliyetli insan kaçakçılığına yönelmesiyle bölgede sıfır noktası ısındı. Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Van'da Türkiye-İran sınırında gözlemlerini aktardı. Sınır boyunca örülen duvarlar üzerleri jiletli teller ile kaplanıyor, elektro-optik kameralarla tüm hat 7/24 izlenirken 4 metre genişliğinde 4 metre derinliğinde hendekler kazılıyor, sınır hattı aydınlatılırken bir yandan da zırhlı araçlarla sık sık devriye faaliyetleri gerçekleştiriliyor.





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Özellikle iki bin kilometreyi aşkın bir mesafeyi kat ederek İran üzerinden gelen göçmenler için sınırın Van bölümünde önlemler üst seviyeye çıkarıldı.

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Bu önlemlerin en büyüğü ise 2018 yılında çalışmalarına başlanan, Van’ın İran sınırındaki Çaldıran ilçesinden başlatılan, Ağrı’nın Doğubayazıt ile Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule projesi.

NEDEN AFGANİSTAN'DAN GÖÇ DALGASI ALIYORUZ?

Afganistan'dan göç dalgası aslında Taliban'ın ilerleyişinden daha önceye, Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekileceğini ilan ettiği tarihlere dayanıyor. Bölgedeki Şii nüfus peyderpey İran'a geçmeye başlamıştı. Kendisine sığınan genç Afganların silah altına almak karşılığında ailesine yerleşme imkanı ve eğitim imkanı sağlıyor. Silah altına aldığı Afganların ise Suriye'de ve diğer bölgelerde silahlı güçler olarak kullanıyor. İşte tam da bu noktada silah altına girmek istemeyen Afgan göçmenler, Türkiye'yi transit nokta olarak kullanıp Avrupa'ya gitmek için İran üzerinden Türkiye'ye kadar geliyor.

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Doğu ve güney sınırında alınan tedbirlerle 2020 yılında yakalanan göçmen sayısı yarım milyonu aşkın 505 bin civarında. 2021 yılına henüz doldurmadan bu rakam 200 50 bin sayısını aştı.





SINIR GÜVENLİĞİNDEKİ ÇALIŞMALARDA SON DURUM NE?

İran'la olan sınırımız tam 560 kilometre. 242 kilometrenin tamamı duvarla örülmesi planlanıyor. Geri kalan kısımlarda arazinin doğal set oluşturması nedeniyle karakollar ve gözetleme kuleleri, elektro optik kamera sistemleriyle eklenebiliyor. 242 kilometrenin şu an için 156.3 kilometresi tamamlandı. Bölgede şantiyelerde yoğun bir çalışma ve yeni karakollar inşa ediliyor. Sınır güvenliğinin artırılmasına yönelik yeni gözlem noktaları, kuleler, karakollar kuruluyor ve bir anlamda modüler duvar örme çalışmaları devam ediyor.

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TERMAL KAMERALAR ASELSAN'DAN

Geçmiş yıllarda terör saldırılarıyla gündeme gelen Hangedik Karakolu’nunda da göçmen tehdidine karşı bütün güvenlik önlemleri alınmış durumda. Zırhlı araçlar, buradaki personeller 7/24 bölgede devriye atıyorlar.

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Askerler nöbet tutarken bir yandan da ASELSAN üretimi termal kamerayla beraber bütün alanı gece gündüz taranıyor.

TÜM ÖNLEMLERE RAĞMEN MÜLTECİLER SINIRI NASIL AŞIYOR?

Sınıra ne kadar yüksek duvarlar tel örgüler oluşturursa da o duvarlar bazen yüksek merdivenlerle açılabiliyor. O tellerin üstüne halı tahta parçaları atılarak otellerin üstünden geçilebiliyor. Aynı şekilde menfezler arasından üçer, beşer, onar kişilik mülteci grupları koşar bir şekilde geçmeleri halinde mülteciler giriyor.

SINIRI AŞAN GÖÇMEN GRUPLARI NASIL YAKALANIYOR?

Sosyal medyada 'herhangi bir müdahale olmuyor' gibi bir hava estiriliyor. Ancak burada yapılan temel çalışma şu. Bütün o zaman içerisinde yakalanmayanlar ikişerli üçerli gruplar halinde dağıtıyorlar ve sahaya yayılıyorlar. Bu anlamda da grubun üstüne dar bir çerçevede ilerlemek ve dar bir çerçevede onları yakalamak güç hale geliyor. Bunun için de Jandarma Komutanlığı buradaki emniyet görevlileri yeni bir yöntem geliştirmişler ve geniş çerçevede neredeyse kilometreleri bulan bir çember oluşturarak bütün o dağılmış grubu iç bölgelere daha fazla ihlal edemeden durdurmayı başarıyorlar.

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SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER NE KADAR DOĞRU?

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler bir noktaya kadar gerçek. Ancak bir sonraki karede o dağılmış grubun buradaki güvenlik unsurlarınca durdurulduğunu söylemek mümkün.

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İRANLI YAYLACILARIN ARASINA KARIŞIYORLAR

Burası Türkiye İran sınırının en kritik noktalarından bir tanesi. Çünkü 179 nol’lu hudut taşı adı verilen noktada çok fazla geçmişte geçiş oluyordu. Çünkü bu noktadaki düzlük alan İranlı konar göçerler tarafından konaklama alanı olarak kullanılıyordu. Çok sayıda çadır buraya kurulup buradan İranlı konargöçerler çeşitli yaylalara gidiyorlar. O çadırların arasına karışan farklı uyruklu ardan göçmenler, çoğu hat boyunca siz davalardaki buradan geçiş yapıyorlar. O yüzden güvenlik önemleri çokça artırılmış durumda. Çünkü burada yer alan kule, kendi enerjisini üretebilen ve anlık olarak görüntü aktarabilen elektro optik adı verilen çok kabiliyetli bir kule. Üzerindeki kanal alan ısısıyla 10 bin metreden yani 10 kilometre öteden insanı tanıyabiliyor ve 4 kilometre öteden de yüz hatlarına kadar tespit ve teşhis edebiliyor.

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GELENLERİN HEPSİ ERKEK Mİ?

Gelenlerin büyük bir bölümünün genç ve erkek olduğu, aslında hayatlarını ülkelerine bir şekilde idame ettirebilecek kadın, yaşlı ve çocukların ise bu göçmenler arasında yer almadığı belirtildi. Ancak bu gerçeği karşılamıyor. Kadınlar, çocuklar hatta hamile kadınlar ve şiddetli hastalığı olan yaşlılar da yer alıyor.

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TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILANIYOR

Göçmenler geri gönderme tesislerine gönderiliyorlardı ve burada onların pek çok ihtiyacı karşılanıyor. Öyle ki haftalardır, belki de aylardır üstündeki elbiseyi değiştirmeyen kişiler duş imkanlarından faydalanıp yeniden giyilmesi mümkün olmadığı için üstündeki kıyafete kadar ve çocuklarının bebek bezine manalarına yaşlarına kadar bu geri gönderme tesislerinde bu ihtiyaçlar karşılanıyor. Burada yakalanan göçmenler Afganistan Büyükelçiliği üzerinden yapılan koltukla geri gönderilebiliyor. Ancak şu anda hem Türkiye hem de dünyanın diğer ülkeleri Afganistanlı diplomatik misyonlarını yeniden sağlamaya çalışıyor. O yüzden geri gönderme işlemi şimdilik durmuş durumda.

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İRAN'IN ALDIĞI GÜVENLİK ÖNLEMİ YETERLİ Mİ?

Tahran yönetimi tarafından tüm tedbirler alındı şeklinde anlatılsa durum tam olarak öyle değil. Sadece İran Kuvvetleri'ne ait bir karakol mevcut. Başka bir önlem 4 metre genişliğinde ve 4 metre derinliğindeki bir hendek. Bu duvarın üstüne bir de jiletli tel sistemi getirilmiş olacak. Bunun yanı sıra diğer noktalarda gördüğümüz elektro optik kameralar da sınırı anbean takip ediyor. Ancak İran'ın kulelerine ve gözetleme tesislerine bakıldığında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan noktalara nazaran çok daha küçük olduğu ve personel, askeri teçhizat ve donanım yönünden de çok daha az olduğunu söylemek mümkün.

OYNAT 04:48 Afgan mülteci: 12 gün boyunca yürüdük İran’da kimse bizi durdurmadı Afganistan'dan kaçıp İran üzerinden Türkiye'ye kaçak yollarla giren Afgan göçmenler, güvenlik güçlerince yakalanıyor. Yakalanan göçmenlerden biri iki çocuğu ve eşiyle birlikte Afganistan'dan çıktıklarını, dağlar üzerinden İran'a geçtiklerini, 12 gün boyunca yürüdükleri İran'da hiç bir güvenlik gücünün kendilerini durdurmadığını anlattı. Afgan göçmen, kendilerine eşlik eden insan kaçakçısının Van sınırındaki güvenlik tedbirleri nedeniyle Türkiye'ye yaklaşamadığını ve yolu uzaktan gösterdiğini söyledi.

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GÖÇMEN HAREKETLİLİĞİNİN ARTMASININ NEDENLERİ BİRİ ‘KAÇAKÇILAR’

Son dönemde buradaki göçmen hareketliliğinin artmasının nedenlerinden bir tanesi de uyuşturucu ve sigara kaçakçılığına karşı verilen mücadelede başarılı olunması. Sebebi ise şu. Uyuşturucu kaçakçıları yüksek miktarda para ödeyerek aldıkları uyuşturucuları güvenlik güçlerine yakalandıktan sonra maliyeti yani girişim sermayesi çok daha düşük olan insan kaçakçılığına yönlendiler. Sıkı güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından kaçakçılar yeni bir yönteme başvurdu. ‘Çok evleri’ adı verilen apartman daireleri ve müstakil evler tutup burada mültecileri üst üste barındırmaya başladılar.

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İnsanlık dışı koşullarda yaşayan mültecilerin günlük bir çeyrek ekmek ve bir şişe suyu 20 TL'den sattıkları aldığımız bilgiler arasında.

Emniyet teşkilatı hem istihbaratlar paradan hem de Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda bu evleri tespit ederek yıkmaya başladı. Bunun üzerine örgüt toprak seviyesinin altında oluşturduğu menfezleri eve dönüştürerek burada göçmenleri Türkiye'nin içine sokacaklar tarihe kadar barındırmaya çalıştılar. Bunun da tespit edilmesiyle beraber farklı arayışlara girdiler.

FOTOĞRAF 16 Sınırda kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yükseklik, 2 metre 80 santimetre genişlik ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına titizlikle yerleştirilirken, Van-İran sınırlarında 64 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının ikinci etap çalışmalarına da geçildi. Güvenlik duvarı güzergahında paralel yapılacak hendek ve yolda sınır birlikleri de 7 gün 24 saat devriye gezerek gözetim altında tutacak. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen ile birlikte, sınır hattındaki çalışmaları yerinde inceledi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Bilmez, diğer illerden gelen takviye birliklerle sınır hattında güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığını belirtti. Güvenlik duvarı çalışmalarının yanı sıra güvenlik güçlerinin gece gündüz sınırı kontrol altında tuttuğunu ifade eden Vali Bilmez, “Son gelişmelerden sonra diğer illerden takviye birlikler burada görev yapan jandarmanın desteğine gönderildi. Bunlar 3’ü komando bölüğü, biri de komando taburu. Ancak sadece bununla sınırlı değil. Emniyet Genel Müdürlüğümüz de bu bölgeye 50 zırhlı araç ve 35 tim personel desteği verdi. Hem sınırda çalışan yüklenici firmaların güvenliğini sağlamak hem sınır birliklerine destek olmak hem de ikinci hatta görev yapan jandarmaya destek olmak üzere 750 personel bölgeye gönderildi. Bunların 500’ü Çaldıran sektöründe, 250’si de Saray sektöründe görev yapmaktadır. Hem jandarma hem polis hem de sınır birliğimiz uyum içinde ve teknolojinin her seviyesinden İHA, termal kameralardan yararlanarak ‘sınır namustur’ bilinciyle sınırı tutmaya çalışıyor” diye konuştu. İran sınırının 295 kilometrelik hattını 6 hudut taburu, 3 komando taburu, keşif ve komando bölükleri ve zırhlı araçlarla korumaya çalıştıklarını dile getiren Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ise “Bölgede elektro optik kule çalışmaları devam ediyor. 58 gözetleme, 45 haberleşme kulesinin alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı ve test aşamasına gelindi. Bölgede 64 kilometrelik kısımda 3 etap halinde modüler beton duvarı çalışması yapılıyor. Şuanda ikinci etapta 6 kilometrelik bölümde duvar çalışması tamamlandı. Üçüncü etapta da yaklaşık 200 metrelik duvar çalışması başladı. Birinci etap da mayın temizleme çalışmalarına müteakip duvar çalışmaları başlayacak. Kritik bölgelerde duvar, hendek, jiletli tel çekimine ağırlıklı olarak devam ediliyor” şeklinde konuştu. 12 sabit yol kontrol noktası, 8 bindirmeli kontrol noktası 65 şok yol kontrol noktasında düzensiz göçmen hareketlerini önlemek için kararlılıkla mücadele ettiklerini ifade eden İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen de Mardin, Elazığ, Kars ve Muş’tan gelen komandolarla faaliyet yürüttüklerini kaydetti. ‘Van Seddi’ helikopterden görüntülendi ‘Van Seddi’ helikopterden görüntülendi ‘Van Seddi’ helikopterden görüntülendi ‘Van Seddi’ helikopterden görüntülendi ‘Van Seddi’ helikopterden görüntülendi ‘Van Seddi’ helikopterden görüntülendi ‘Van Seddi’ helikopterden görüntülendi ‘Van Seddi’ helikopterden görüntülendi ‘Van Seddi’ helikopterden görüntülendi ‘Van Seddi’ havadan görüntülendi: 295 km'lik sınır hattına duvar örülüyor Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, çalışmalar helikopterden görüntülendi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişler ile kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve teröristlerin sızmasının engellenmesi amacıyla 295 kilometrelik sınır hattının tamamına duvar örülüyor. Van'ın Çaldıran ilçesinin İran sınırında başlatılan ve Ağrı'nın Doğubayazıt ile Hakkari'nin Yüksekova hattına kadar uzanan modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Düzensiz göçmen baskılarının artması üzerine sınır hattı güvenliğinin artırılması amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen askeri birlikler, 724 esaslı nöbet tutuyor. Son günlerde özellikle gece karanlığını fırsat bilerek sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin geçişinin önlenmesi amacıyla alınan önlemler kapsamında, teknolojinin tüm olanaklarından yararlanıyor. Van’ın Özalp ilçe sınırlarında gece saatlerinde devriye yapan zırhlı aracın termal kamerasına yasa dışı geçiş tespit edildi. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Mehmetçik, olay bölgesine giderek geçişleri anında durdurdu. Sınır bölgesinde Mehmetçiğin yanı sıra, jandarma, özel harekat polisleri ve güvenlik korucuları görev alıyor. Öte yandan bölgede İHA ve SİHA başta olmak üzere, drone ve gece görüşlü kameralardan destek alınıyor. İran sınırında kuş uçurtulmuyor: Kahraman Mehmetçik gece gündüz tetikte İran ile en uzun sınıra sahip olan Van'da gece gündüz demeden devriye ve gözetleme yapan askerler, yasa dışı geçişlere anında müdahale ediyor.

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FOTOĞRAF 13 Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen ile Çaldıran ilçesinin İran sınırına geldi. Van ve Ağrı ilerinde Türkiye-İran sınırına inşa edilen modüler beton duvarı çalışmalarını inceleyen Bilmez, Kırbıyık ve beraberindekiler, sınır hattındaki güvenlik önlemleri hakkında bilgi aldı. Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 Temmuz'dan sonra diğer illerden gelen takviye birliklerle sınır hattında güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğunu söyledi. Güvenlik duvarı çalışmalarının yanı sıra kolluk kuvvetlerinin gece gündüz sınırı kontrol altında tuttuğunu anlatan Bilmez, şunları kaydetti: Son gelişmelerden sonra diğer illerden takviye birlikler burada görev yapan jandarmanın desteğine gönderildi. Bunlar, 3'ü komando bölüğü, 1'i de komando taburu. Ama sadece bununla sınırlı değil, Emniyet Genel Müdürlüğümüz de bu bölgeye 50 zırhlı araç ve 35 tim personel desteği verdi. Hem sınırda çalışan yüklenici firmaların güvenliğini sağlamak hem sınır birliklerine hem de ikinci hatta görev yapan jandarmaya destek olmak üzere 750 personel bölgeye gönderildi. Bunların 500'ü Çaldıran sektöründe, 250'si de Saray sektöründe görev yapmakta. Hem jandarma hem polis hem de sınır birliğimiz uyum içinde ve teknolojinin tüm imkanlarından, İHA ve termal kameralardan yararlanarak 'sınır namustur' bilinciyle görev yapıyor. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul da 295 kilometrelik İran hududunu 6 hudut taburu, 3 komando taburu, keşif ve komando bölükleri ve zırhlı araçlarla korumaya çalıştıklarını ifade etti. Bölgede ilave 2 hudut karakolunun yapımının devam ettiğini belirten Ertuğrul, Bölgede elektro optik kule çalışmaları devam ediyor. 58 gözetleme, 45 haberleşme kulesinin alt ve üst yapı çalışmaları tamamlandı ve test aşamasına gelindi. Bölgede 64 kilometrelik kısımda 3 etap halinde modüler beton duvarı çalışması yapılıyor. İkinci etabın 6 kilometrelik bölümünde duvar çalışması tamamlandı. Üçüncü etapta da yaklaşık 200 metrelik duvar çalışması başladı. Birinci etapta da mayın temizleme çalışmalarına müteakip duvar çalışmaları başlayacak. Kritik bölgelerde duvar, hendek, jiletli tel çekimine ağırlıklı olarak devam ediliyor. şeklinde konuştu. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen ise şöyle konuştu: Hudut birliklerinin hemen gerisinde güvenlik korucularından, komandolarımızdan ve iç güvenlik timlerimizden oluşan 54 unsurla beraber, 12 sabit yol kontrol noktası, 8 bindirme kontrol noktası ve 65 şok yol kontrol noktasında kararlılıkla düzensiz göçmen hareketlerini önlemeye yönelik aldığımız tedbirleri uygulamaktayız. Bu faaliyetlerimizi diğer güvenlik kuvvetleriyle koordineli şekilde kararlılıkla sürdürmekteyiz. Mardin, Elazığ, Sarıkamış ve Muş'tan gelen komandolarımızla bu faaliyeti yürütüyoruz. İran sınırı Mehmetçik'e emanet: Önlemler en üst düzeyde İHA ve termal kameralardan gecegündüz izleniyor İran'a en uzun sınıra sahip olan Van'da gündüz devriye ve gözetleme yapan güvenlik güçleri, sınır hattında da termal kameralarla olası geçişlere izin vermiyor. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Hem jandarma hem polis hem de sınır birliğimiz uyum içinde ve teknolojinin her tüm imkanlarından, İHA ve termal kameralardan yararlanarak 'sınır namustur' bilinciyle görev yapıyor" dedi. BiP'te paylaş

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OYNAT 02:32 Van- İran sınırında göçmen önlemi: Duvar örülen sınır hattı, termal kamera ve İHA’larla kontrol ediliyor Afgan göçmenlerin Türkiye'ye geçişini önlemek için emniyet güçleri ve jandarma yoğun çaba sarf ediyor. Duvar örülen sınır hattı, termal kamera ve İHA'larla kontrol ediliyor. Yeni Şafak.com editörü Taha Hüseyin Karagöz, İran Hudut sınırındaki izlenimlerini anlattı: “Kilometreleri bulan bir bölgede askerler dizilerek büyük kalabalığı tutmaya çalışıyor. Sosyal medyada dolaşan videolarda Afganların kalabalık gruplar halinde Türkiye'ye girdiği ve müdahale edilmediği algısı oluşturuluyor. O gruplar tespit edildiklerini anladıklarında iki ya da üçerli gruplar halinde dağılıyor. Bu da mültecileri yakalamayı zorlaştırıyor. Ancak jandarma ve emniyet görevlileri yeni bir yöntem geliştirerek kilometreleri bulan bir çember oluşturarak dağılmış grubu sınırı daha fazla ihlal etmeden yakalıyor.'





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