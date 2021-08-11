'Afgan mülteciler Alanya plajında bayrak astı' iddiasına ilişkin valilik gerçeği açıkladı

Afgan mültecilerin bayraklarını göndere çektikleri iddia edilen görüntüler tepkilere neden oldu.

ABD’nin Afganistan kararı sonrası Taliban birçok şehri ele geçirirken, Afgan mülteciler yasa dışı yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışıyor. Amacına ulaşan birçok mülteci, ülkenin farklı şehirlerinde çeşitli provokasyonlara sebep oluyor. Alanya ilçesindeki bir otel tarafından yurt dışından gelen misafirler için ülke bayrakları dikilirken, otelde tatil yapan 2 mültecinin bayraklarını göndere çektiği görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce kullanıcı yaşananlara teki gösterdi.

Ancak olayın gerçeği yansıtmadığı, görüntülerin tamamen provokasyon amacıyla kesilerek sosyal medyada paylaşıldığı ortaya çıktı.

Emniyette ifade veriyorlar

Konuyla ilgili Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İkinci görüntüdekiler ise görüntünün çekildiği yerin personeli olup oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakla birlikte ilgili şahıslar Emniyet müdürlüğümüzce tespit edilerek konu Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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OYNAT 00:59 Antalya Valiliği plajdaki Afganistan bayrağı provokasyonuna noktayı koydu Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir plajda, Afganistan bayrağının otel çalışanları tarafından göndere çekildiği görüntüler sosyal medyada hızla yayılmış ve mülteci karşıtı provokasyona dönüşmüştü.



Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, bölgede birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden yalnızca birinin gösterildiği ve ilgili şahıslar Emniyet Müdürlüğünce tespit edilerek konunun Başsavcılığa intikal ettirildiği bildirildi. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Mülteciler üzerinden sosyal medya operasyonu: Eski görüntüler yeniymiş gibi paylaşılıyor

Alanya Kaymakamı da açıklama yaptı

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise ifadeleri kullandı: "Bugün sosyal medyada çıkan Alanya’da bayrak asma ile ilgili haberlerde çıkan görüntülerden ilki 2018 yılına ait olup görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve Emniyette işlemleri devam etmektedir. İkinci görüntüdekiler ise görüntünün çekildiği yerin personeli olup oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakla birlikte ilgili şahıslar Emniyet müdürlüğümüzce tespit edilerek konu Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir.

📲Sosyal medyada dolaşıma sokulan algı ve dezenformasyon maksatlı içeriklere itibar etmeyin.



👉Aslından saptırılmış görseller içeren ve provokasyon amaçlı olduğu değerlendirilen paylaşımlarla ilgili gerekli çalışmalar yapılmaktadır.



Dezenformasyona alet olmayın❕ pic.twitter.com/NxmDmAZpcZ REKLAM August 11, 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Birimi de, "Şanlı Türk Bayrağımızın ve yanında çeşitli ülke bayraklarının da bulunduğu bu görsel ile konuya ilişkin resmi açıklama" ifadelerinin yer aldığı açıklamanın altına Antalya Valiliğinin basın bültenini paylaştı.

anlı Türk Bayrağımızın ve yanında çeşitli ülke bayraklarının da bulunduğu bu görsel ile konuya ilişkin resmi açıklama

GÜNDEM Afgan göçü Suriye gibi olmaz