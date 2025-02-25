Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Afyoncu'nun sözleri Yunanistan'da yankılandı: Türkiye'ye karşı şansınız yok...

Afyoncu'nun sözleri Yunanistan'da yankılandı: Türkiye'ye karşı şansınız yok...

09:2925/02/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Erhan Afyoncu Türkiye'nin Yunanistan'a saldırma niyeti olmadığını açıkladı
Erhan Afyoncu Türkiye'nin Yunanistan'a saldırma niyeti olmadığını açıkladı

Yunan basınında, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun Türkiye'nin Yunanistan'a "saldırma niyeti" olmadığına ve Yunanistan'ın gereksiz düzeyde savunma harcaması yaptığına ilişkin ifadeleri gündeme geldi.

Yunan basınında, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erhan Afyoncu
'nun Türkiye'nin Yunanistan'a
"saldırma niyeti"
olmadığına ve Yunanistan'ın gereksiz düzeyde savunma harcaması yaptığına ilişkin ifadeleri gündeme geldi.

Yunanistan merkezli Newsbeast haber sitesi, Prof. Dr. Afyoncu'nun bir Türk televizyon kanalındaki değerlendirmelerine yer verdi.


Haberde, bir Yunan askeriyle aralarındaki diyalogdan alıntı yapan Afyoncu'nun, Türkiye'nin Yunanistan'dan toprak alma gibi bir derdi olmadığı ancak Ankara'nın Ege Denizi'nde hakları bulunduğu şeklindeki değerlendirmesi paylaşıldı.



"Türkiye karşısında durma ihtimalin yok"


Rektörün iki ülkenin bir araya gelerek bunlar üzerine görüşmesi gerektiğine ilişkin ifadelerine atıfta bulunularak, Afyoncu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"500-600 milyon avro vererek Fransa'dan firkateyn alıyor. Neden alıyorsun? Türkiye Cumhuriyetiyle yarın bir savaş çıktığı zaman onun karşısında senin onlarla durma ihtimalin yok. Ama bizim de size karşı bir saldırma niyetimiz yok. Size boşu boşuna silah satıyorlar."

Ayrıca Afyoncu'nun Yunanistan'ın Türkiye'den daha az nüfusa sahip olmasına rağmen benzer düzeyde savunma bütçesi ayırmasına ve Yunanistan'ın nüfusuna oranla bu düzeyde harcama yapmaması gerektiğine dikkat çektiği aktarıldı.



#Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu
#Türkiye
#YUNANİSTAN

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gümüşhane imsak vakitleri 2025