Afyoncu'nun sözleri Yunanistan'da yankılandı: Türkiye'ye karşı şansınız yok...

Yunan basınında, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'nun Türkiye'nin Yunanistan'a "saldırma niyeti" olmadığına ve Yunanistan'ın gereksiz düzeyde savunma harcaması yaptığına ilişkin ifadeleri gündeme geldi.
Yunanistan merkezli Newsbeast haber sitesi, Prof. Dr. Afyoncu'nun bir Türk televizyon kanalındaki değerlendirmelerine yer verdi.
Haberde, bir Yunan askeriyle aralarındaki diyalogdan alıntı yapan Afyoncu'nun, Türkiye'nin Yunanistan'dan toprak alma gibi bir derdi olmadığı ancak Ankara'nın Ege Denizi'nde hakları bulunduğu şeklindeki değerlendirmesi paylaşıldı.
"Türkiye karşısında durma ihtimalin yok"
Rektörün iki ülkenin bir araya gelerek bunlar üzerine görüşmesi gerektiğine ilişkin ifadelerine atıfta bulunularak, Afyoncu'nun şu ifadelerine yer verildi:
Ayrıca Afyoncu'nun Yunanistan'ın Türkiye'den daha az nüfusa sahip olmasına rağmen benzer düzeyde savunma bütçesi ayırmasına ve Yunanistan'ın nüfusuna oranla bu düzeyde harcama yapmaması gerektiğine dikkat çektiği aktarıldı.