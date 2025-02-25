Afyoncu'nun sözleri Yunanistan'da yankılandı: Türkiye'ye karşı şansınız yok...

"500-600 milyon avro vererek Fransa'dan firkateyn alıyor. Neden alıyorsun? Türkiye Cumhuriyetiyle yarın bir savaş çıktığı zaman onun karşısında senin onlarla durma ihtimalin yok. Ama bizim de size karşı bir saldırma niyetimiz yok. Size boşu boşuna silah satıyorlar."