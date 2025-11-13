Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ağrı
Ağrı'da 415 kilo kaçak sucuk ele geçirildi

Ağrı'da 415 kilo kaçak sucuk ele geçirildi

21:4013/11/2025, Perşembe
G: 13/11/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
Sucuklara imha edilmek üzere el konuldu.
Sucuklara imha edilmek üzere el konuldu.

Ağrı’da yöresel ürünler standında yapılan denetimde, etiketsiz ve soğuk zinciri kırılarak satışa sunulan 415 kilogram sucuk tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünlere el konulurken, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenilir gıda denetimlerinin süreceğini açıkladı.

Ağrı'da, yöresel ürünler standında etiketsiz ve soğuk zincir kırılarak satışa sunulduğu tespit edilen 415 kilogramlık sucuğa el konulduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Caddesi Zabıta Amirliği yanında kurulan yöresel ürün stantlarında denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Müdürlük personeli ve kolluk kuvvetleriyle yürütülen resmi kontrolde etiketsiz ve soğuk zincir kırılarak satışa sunulan yaklaşık 415 kilogram sucuk tespit edildiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gıda güvenliği ve halk sağlığını tehdit eden söz konusu ürünler, 'güvenilir olmayan gıda' kapsamında değerlendirilerek imha edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili olarak, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemler başlatıldı."



#Ağrı
#Sucuk
#Gıda
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ e-Devlet başvuruları ne zaman bitiyor? TOKİ sosyal konut başvurusunda hangi belgeler ve şartlar gerekiyor? 500 Bin Sosyal Konut Projesi takvimi