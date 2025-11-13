Ağrı'da 415 kilo kaçak sucuk ele geçirildi

Ağrı’da yöresel ürünler standında yapılan denetimde, etiketsiz ve soğuk zinciri kırılarak satışa sunulan 415 kilogram sucuk tespit edildi. Halk sağlığını tehdit eden ürünlere el konulurken, sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü, güvenilir gıda denetimlerinin süreceğini açıkladı.
Ağrı'da, yöresel ürünler standında etiketsiz ve soğuk zincir kırılarak satışa sunulduğu tespit edilen 415 kilogramlık sucuğa el konulduğu bildirildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Caddesi Zabıta Amirliği yanında kurulan yöresel ürün stantlarında denetim gerçekleştirildiği belirtildi.
"Gıda güvenliği ve halk sağlığını tehdit eden söz konusu ürünler, 'güvenilir olmayan gıda' kapsamında değerlendirilerek imha edilmek üzere el konuldu. Olayla ilgili olarak, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli yasal işlemler başlatıldı."