Ahlaki yapıyı bozan programların kaldırılması için imza kampanyası

"Toplumun ahlaki dokusunu zedeleyen, aile kurumunu hedef alan ve çocuklarımızın psikolojisini olumsuz etkileyen bu yayınlara karşı topyekûn mücadele edilmesi gerekiyor. Yayın politikaları, toplumsal değerleri koruyacak şekilde yeniden düzenlenmelidir"