Ahlaki yapıyı bozan programların kaldırılması için imza kampanyası

Diyanet-Sen ve Büyük Aile Platformu tarafından 81 il eş zamanlı olarak gündüz kuşağı programlarının ahlaki yapıyı bozduğu gerekçesiyle yayından kaldırılmasına yönelik çalışmada imza kampanyası düzenlendi.
Diyanet-Sen Sinop Şubesi, Büyük Aile Platformu ile birlikte gündüz kuşağı televizyon programlarına karşı imza kampanyası başlattı. Alaaddin Camii önünde yapılan açıklamada, aile yapısını zedeleyen yayınların yayından kaldırılması çağrısında bulunuldu.
81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kampanya kapsamında Sinop'ta cuma namazı sonrası Alaaddin Camii önünde basın açıklaması yapıldı. Diyanet-Sen tarafından hazırlanan 2025 Aile Eylem Planı çerçevesinde yürütülen çalışmada, televizyonlarda gündüz kuşağında yayınlanan ve çarpık ilişkiler, şiddet, çocuk istismarı gibi içeriklerin yer aldığı programların toplumun ahlaki yapısını bozduğu vurgulandı.
Kampanya kapsamında vatandaşlar imza atarak destek verirken, medya kuruluşlarının daha duyarlı yayın politikaları benimsemeleri gerektiği vurgulandı. Diyanet-Sen, aile yapısını korumaya yönelik çalışmalara örgütlü gücüyle devam edeceklerini bildirdi.