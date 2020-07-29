Ahmet Şimşek Koleji yeni öğretim yılına hazır: Hem eğitim de hem sağlıkta öne çıkıyor

Eğitim kalitesi kadar sağlığın ve uygun fiyat seçeneklerinin de önem kazanacağı 2020-2021 eğitim - öğretim yılında Ahmet Şimşek Koleji, 35 yıllık tecrübesiyle İstanbul'un Anadolu yakasında çocuğunu bu sene ilk kez koleje vermeyi düşünen veliler arasında ön plana çıkıyor. Asıl olan öğrencilerimizin mutluluğu ve sağlığı diyen Genel Koordinatör Serhat Efe Demir yaptığı açıklamada, "Atatürkçü, çağdaş, günün gerektirdiği tüm sağlık ve teknolojik koşullara göre karşılayabilen sadece öğretimi değil, eğitimi de ön planda tutabilen bir okuluz. Bu sene farklı bir yıl olması hasebiyle çok daha yoğun ve dikkatli hazırlanıyoruz. Özellikle velilerimiz için bu sene eğitim kadar çocuklarının sağlığı ve güvenliği de çok önem arz ediyor. 50 metrekarelik tavanı yüksek sınıflarımızda Pandemi sebebiyle bir önceki senelere göre daha az öğrenci kabul edip sınıflarımız 10 kişilik olarak düzenleyeceğiz. Velilerimiz hiç merak etmesinler öğrencilerimizin sağlığı ve mutluluğu en önemli önceliğimiz" dedi.

Öğrencilerin Ahmet Şimşek Koleji'nin tercih etmesi için bir çok sebep var

Geliştirdikleri Vakıf sistemiyle kar gütmeyen kolej olarak kendilerini tanımlayan Demir, peşinatsız ve ödeme kolaylığı ile diğer kolejlerden farklı olduklarını özellikle vurguluyor: "Biz öğrencilerimizi ve velilerini ailemizin bir parçası olarak görüyoruz. Yetenekli ve başarılı öğrencilerimizi yetiştirmekle kalmıyor, çocuklarını kolejde okutmak isteyen ancak yüksek maliyetler nedeniyle kayıt yaptıramayan velilerimize de destek oluyoruz. Bu nedenle kaliteden ödün vermeden A sınıfı bir kolej olmamıza rağmen D sınıfı bir kolejden daha düşük fiyatla öğrenci alıyoruz. Ayrıca kolejimizde kayıt parası yok, peşinat almıyoruz. Ayrıca yemek ücreti yok, ayrıca kitap parası yok, ayrıca kıyafet parası yok. Etkinliklere de ücret almıyoruz. Hepsi eğitim ücreti içinde yer alıyor"