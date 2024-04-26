Ailenin içinin boşaltılması insanlığa saldırıdır

Aileyi yok sayan, aileyi değersizleştiren, çocuğu kimsesiz bırakan bazı zararlı akımların insanlığın en büyük virüslerinden birisi olduğunu dile getiren Kurtulmuş, “Ailenin içinin boşaltılması, aile kurumunun önemsiz, değersiz, lüzumsuz bir hale getirilmesi, insanlık tarihi boyunca yaşadığımız insanlığa karşı yapılmış en büyük saldırılardan birisidir. Öncelikle çocuğun korunabilmesi için mutlaka aileyi değerli hale getirmek, aileyi güçlü hale getirmek, güçlü Türkiye'nin önemli ödevlerinden birisidir diye düşünüyorum” diye konuştu.

Savaşların, işgallerin, iklim değişikliği dolayısıyla ortaya çıkan felaketlerin de en ağır faturasını çocukların ödediğine dikkati çeken Kurtulmuş, “Gazze'deki bu insanlık dışı katliamın, artık soykırım boyutlarına çoktan ulaşmış olan bu ağır insanlık suçlarının bedelini ne yazık ki Gazzeli çocuklar ödüyor. Şimdiye kadar bilinen, 15 bine yakın çocuğun Gazze'deki İsrail saldırıları nedeniyle hayattan koparıldığını biliyoruz” dedi. Dünya çocuklarının bugün en önemli sorunlarından birisinin de ‘çocuk işçiliği’ olduğunu ifade eden Kurtulmuş, "Çocuk işçiliği denilen şey postmodern çocuk köleliğidir” ifadelerini kullandı.