Gündem AIRTAXI Dünya Kongresi İstanbulda başladı 2025te uçan taksilere bineceğiz
İSTANBUL

AIRTAXI Dünya Kongresi İstanbul’da başladı: 2025’te uçan taksilere bineceğiz

Yakın geleceğin hava araçları AIRTAXI Dünya Kongresi‘nde tanıtıldı. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, 2025 yılında akıllı şehirlerde Airtaxi’lerin aktif olarak kullanılacağını söyledi. Aircar CEO’su Eray Altunbozar da “Airtaxi’ler ile 4 dakikada iki yaka arasında ulaşım sağlayabileceğiz.” dedi.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
AIRTAXI Dünya Kongresi İstanbul’da başladı: 2025’te uçan taksilere bineceğiz
Airtaxi

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen AIRTAXI Dünya Kongresi İstanbul’da başladı. Otonom ve elektrikli hava araçlarına ev sahipliği yapan kongreye, 300’ü aşkın ulusal ve uluslararası havacılık sektör temsilcisi katıldı. Yarın sona erecek kongrenin açılış konuşmasını Bilişim Vadisi’nin Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu yaptı.

A. Serdar İbrahimcioğlu
A. Serdar İbrahimcioğlu

DÜNYADA BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Kongreye ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyleyen İbrahimcioğlu, “Havacılık anlamında hem Türkiye’de yapılan ürünleri anlatacak hem de uluslararası alanda bu çalışmaları yapan bütün kurum ve kuruluşları Türkiye’de ağırlayacağız. 3 gün boyunca, dünyada bu alanda yapılan çalışmaları kapsayan paneller verilecek. Yarın Bilişim Vadisi’nde dünyadaki ilk AIRTAXI dikey hava şovunu gerçekleştireceğiz. Bu alanda Türkiye’de yapılan çalışmaların prototipini ve demo uçuşlarını izleyeceğimiz bir şov olacak. Bu yüzden çok heyecanlıyız.” ifadelerini kullandı. İbrahimcioğlu, “Bize gelen girişimcilerle beraber geleceğin akıllı şehirlerini konuşuyoruz. Bu akıllı şehirlerde Aircar benzeri Airtaxi’ler tasarlanacak, 2025’te aktif olarak kullanılmasını sağlayacağız. Şimdiden bu tip projelere hem tasarım alanında hem de sermaye konusunda destek oluyoruz.” dedi.

Eray Altunbozar
Eray Altunbozar

İSTANBUL’UN KONUMU UYGUN

2017 yılında Aircar girişimine başladıklarını söyleyen Aircar CEO’su Eray Altunbozar, “Teknolojinin gelişmesi ve trafiğin içinden çıkılmaz bir hal almasıyla hava aracı projesini üretmeye başladık. Elektrikli araçların yaygınlaşması ve drone teknolojilerinin ilerlemesiyle uçan arabalar çağı başlamış oldu. Bilişim Vadisi’nin bize vermiş olduğu destek ve imkanlar çok iyi. Burada çok güzel bir eko sistem var ve üretimlerimizi kolaylıkla yapıp uygulamaya dökebiliyoruz. İstanbul hava araçları için çok güzel bir konuma sahip. Suyun üzerinden uçuyoruz ve yerde olan insanlara herhangi bir tehlike oluşturmuyoruz.” şeklinde konuştu.

İKİ YAKA 4 DAKİKA

Altunbozar sözlerine şöyle devam etti: “2025 yılında aktif olarak kullanımları başlayacak. Eğer yasal düzenlemeler olursa daha erken de başlanabilir. İstanbul’un iki yakası arasında yapılan ulaşım çok problemli, ulaşım yaklaşık 1,5 saati buluyor. Airtaxi’ler ile 4 dakikada iki yaka arasında ulaşım sağlayabileceğiz. Minimum 25 dakika maxsimum 50 dakika uçuyor. İki yolcu ile 25-30 dakika, tek yolcu ile 40 dakikaya ulaşıyor. Tek şarjla 20 tur atabiliyor. Boğaz’ın bir ucundan diğer ucuna 4-8 dakikada geçebiliyor. Böyle olunca insanlara elektrikli, uygun bütçeli, onlara zaman kazandıracak bir çözüm olacak. İstanbul uçan arabaların başladığı yer olabilecek potansiyelde.”

Uçaktan hem hızlı hem de ucuz: Saatte bin km hızla
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TransPod tarafından Toronto'da gösterime sunulan ve \"uçak-tren hibriti\" olarak adlandırılan FluxJet adlı ulaşım aracı tamamen elektrikli olacak. Bu araç, ABD'li girişimci Elon Musk tarafından ünlü hale getirilen \"hiperloop\" konseptine benzer ilkelere dayanıyor.
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FluxJet, \"veillance flux\" adı verilen yeni bir fizik alanına dayalı çığır açan teknoloji kullanılarak korumalı bir tüp kızağı boyunca ultra yüksek hızlarda ilerleyecek.
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54 YOLCU VE 10 TONA KADAR KARGO TAŞIYABİLECEK
18 milyar dolarlık bir altyapı projesinin önerilen ilk aşaması, Kanada'nın Calgary ve Edmonton şehirlerini 300 kilometre arayla veya üç saatlik bir sürüş mesafesinde birbirine bağlayacak. FluxJet, bir uçaktan daha hızlı ve yüksek hızlı bir trenin üç katı olan seyahat hızlarına sahip. Bu hız yolculuk süresinin 45 dakikaya ineceği anlamına geliyor.

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TransPod şirketi bu çalışma için şimdiye kadar 550 milyon dolarlık finansman sağladığını açıkladı. Proje tamamlandığında FluxJet araçlarında bir seferde 54 yolcu ve 10 tona kadar kargo taşınabilecek. Trenler her iki dakikada bir hareket edecek.
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Uçaktan hem hızlı hem de ucuz: Saatte bin km hızla
Kanadalı bir şirket, saatte 1.000 kilometre hıza ulaşacak ve seyahat etmenin uçaktan daha ucuz olacağı bir elektrikli tren geliştirdiğini açıkladı.

Selçuk Bayraktar yeni hedefini açıkladı: Şehir içi ulaşımda devrim olacak
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Suriye, Irak, Libya ve Karabağ'da gösterdiği başarılarla adından söz ettiren Türk SİHA'ları, dünyanın birçok ülkesinden yoğun talep görüyor. BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, şehir içi ulaşımda devrim yapacak bir projenin müjdesini verdi.
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BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, uzun vadedeki hedeflerinin uçan taksi dronlar olduğunu açıkladı.
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TRT Haber'den aktarılana göre, TB2 ve Akıncı'yı tasarlayan BAYKAR Savunma Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, İngiliz Reuters haber ajansına konuştu.
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Türk insansız hava araçlarına gösterilen talebe dikkati çeken Selçuk Bayraktar, \"Bayraktar TB2 yapması gerekeni yapıyor. En gelişmiş uçaksavar sistemleri ile gelişmiş topçu sistemleri ve zırhlı araçlardan bazılarını ortadan kaldırıyor. Bu nedenle tüm dünya müşterimiz haline geldi\" diye konuştu.
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Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Kızılelma'nın ilk uçuşunu, gelecek yıl yapmasının planlandığını, TB3'ün de yakın zamanda uçuş denemelerine başlayacağını açıkladı.
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Yeni hedeflerine ilişkin de bilgi veren Bayraktar, \"Uzun vadedeki hedefimiz uçan taksi dronlar. Şu anda bunun üzerinde çalışıyoruz.
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Bunun için yapay zeka temelli daha yüksek düzeyde otonom teknoloji geliştirmemiz gerekiyor. Şehir içi ulaşımda devrim olacak\" dedi.
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Selçuk Bayraktar, BAYKAR Teknoloji'nin yılda 200 TB2 ürettiğini de sözlerine ekledi.
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Baykar, Cezeri Uçan Araba'yı ilk kez, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) sergilemişti.
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TEKNOFEST 2020 etkinliğinde T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik'e önemli açıklamalarda bulunmuş. Uçan araba Cezeri için yöneltilen 'leğen' eleştirilerini gülümseyerek karşılayan Bayraktar ''2005'te ilk İHA'yı uçurduğumuzda benzer şeyleri söylemişlerdi. Şimdi ise alanında en yeni teknolojiye sahip Akıncı'yı üretiyoruz. Akıncı seri üretime girmeye hazır. Önümüzdeki süreçte envantere de katılacak. Cezeri ise önümüzdeki yıl insanla uçabilir'' ifadelerini kullanmıştı.
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Uçan araba Cezeri'nin ilk kalkışına ait videoda, komutlar dikkat çekti. Operatör dokunmatik ekranda önce emniyet tuşuna basılı tutarak 'otonom kalkış' seçeneğine dokunuyor. Ardından da yine emniyet tuşuna basılı tutarak 'kalkış' modunu, hemen sonra da 'yarı otonom' düğmesiyle yerdeki kontrol ünitesini aktif ediyor.
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Türkiye'nin ilk uçan otomobili Cezeri de böyle tanıtılmıştı.
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Selçuk Bayraktar yeni hedefini açıkladı: Şehir içi ulaşımda devrim olacak
Selçuk Bayraktar yeni hedefini açıkladı: Şehir içi ulaşımda devrim olacak
BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, uzun vadedeki hedeflerinin uçan taksi dronlar olduğunu açıkladı. Selçuk Bayraktar, aynı zamanda bunun şehir içi ulaşımda bir devrim olacağını ifade etti.


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