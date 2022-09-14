AIRTAXI Dünya Kongresi İstanbul’da başladı: 2025’te uçan taksilere bineceğiz

Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen AIRTAXI Dünya Kongresi İstanbul’da başladı. Otonom ve elektrikli hava araçlarına ev sahipliği yapan kongreye, 300’ü aşkın ulusal ve uluslararası havacılık sektör temsilcisi katıldı. Yarın sona erecek kongrenin açılış konuşmasını Bilişim Vadisi’nin Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu yaptı.

A. Serdar İbrahimcioğlu

DÜNYADA BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Kongreye ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyleyen İbrahimcioğlu, “Havacılık anlamında hem Türkiye’de yapılan ürünleri anlatacak hem de uluslararası alanda bu çalışmaları yapan bütün kurum ve kuruluşları Türkiye’de ağırlayacağız. 3 gün boyunca, dünyada bu alanda yapılan çalışmaları kapsayan paneller verilecek. Yarın Bilişim Vadisi’nde dünyadaki ilk AIRTAXI dikey hava şovunu gerçekleştireceğiz. Bu alanda Türkiye’de yapılan çalışmaların prototipini ve demo uçuşlarını izleyeceğimiz bir şov olacak. Bu yüzden çok heyecanlıyız.” ifadelerini kullandı. İbrahimcioğlu, “Bize gelen girişimcilerle beraber geleceğin akıllı şehirlerini konuşuyoruz. Bu akıllı şehirlerde Aircar benzeri Airtaxi’ler tasarlanacak, 2025’te aktif olarak kullanılmasını sağlayacağız. Şimdiden bu tip projelere hem tasarım alanında hem de sermaye konusunda destek oluyoruz.” dedi.

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Eray Altunbozar

İSTANBUL’UN KONUMU UYGUN

2017 yılında Aircar girişimine başladıklarını söyleyen Aircar CEO’su Eray Altunbozar, “Teknolojinin gelişmesi ve trafiğin içinden çıkılmaz bir hal almasıyla hava aracı projesini üretmeye başladık. Elektrikli araçların yaygınlaşması ve drone teknolojilerinin ilerlemesiyle uçan arabalar çağı başlamış oldu. Bilişim Vadisi’nin bize vermiş olduğu destek ve imkanlar çok iyi. Burada çok güzel bir eko sistem var ve üretimlerimizi kolaylıkla yapıp uygulamaya dökebiliyoruz. İstanbul hava araçları için çok güzel bir konuma sahip. Suyun üzerinden uçuyoruz ve yerde olan insanlara herhangi bir tehlike oluşturmuyoruz.” şeklinde konuştu.

İKİ YAKA 4 DAKİKA

Altunbozar sözlerine şöyle devam etti: “2025 yılında aktif olarak kullanımları başlayacak. Eğer yasal düzenlemeler olursa daha erken de başlanabilir. İstanbul’un iki yakası arasında yapılan ulaşım çok problemli, ulaşım yaklaşık 1,5 saati buluyor. Airtaxi’ler ile 4 dakikada iki yaka arasında ulaşım sağlayabileceğiz. Minimum 25 dakika maxsimum 50 dakika uçuyor. İki yolcu ile 25-30 dakika, tek yolcu ile 40 dakikaya ulaşıyor. Tek şarjla 20 tur atabiliyor. Boğaz’ın bir ucundan diğer ucuna 4-8 dakikada geçebiliyor. Böyle olunca insanlara elektrikli, uygun bütçeli, onlara zaman kazandıracak bir çözüm olacak. İstanbul uçan arabaların başladığı yer olabilecek potansiyelde.”

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FOTOĞRAF 8 TransPod tarafından Toronto'da gösterime sunulan ve \"uçak-tren hibriti\" olarak adlandırılan FluxJet adlı ulaşım aracı tamamen elektrikli olacak. Bu araç, ABD'li girişimci Elon Musk tarafından ünlü hale getirilen \"hiperloop\" konseptine benzer ilkelere dayanıyor.

FluxJet, \"veillance flux\" adı verilen yeni bir fizik alanına dayalı çığır açan teknoloji kullanılarak korumalı bir tüp kızağı boyunca ultra yüksek hızlarda ilerleyecek.

54 YOLCU VE 10 TONA KADAR KARGO TAŞIYABİLECEK

18 milyar dolarlık bir altyapı projesinin önerilen ilk aşaması, Kanada'nın Calgary ve Edmonton şehirlerini 300 kilometre arayla veya üç saatlik bir sürüş mesafesinde birbirine bağlayacak. FluxJet, bir uçaktan daha hızlı ve yüksek hızlı bir trenin üç katı olan seyahat hızlarına sahip. Bu hız yolculuk süresinin 45 dakikaya ineceği anlamına geliyor.



TransPod şirketi bu çalışma için şimdiye kadar 550 milyon dolarlık finansman sağladığını açıkladı. Proje tamamlandığında FluxJet araçlarında bir seferde 54 yolcu ve 10 tona kadar kargo taşınabilecek. Trenler her iki dakikada bir hareket edecek.

Uçaktan hem hızlı hem de ucuz: Saatte bin km hızla Kanadalı bir şirket, saatte 1.000 kilometre hıza ulaşacak ve seyahat etmenin uçaktan daha ucuz olacağı bir elektrikli tren geliştirdiğini açıkladı.

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