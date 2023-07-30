AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’dan Yavaş’a: Dört buçuk yılda Ankara'da ne yaptın?

ABB Başkanı Mansur Yavaş - AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığını kazanmasının üzerinden 4,5 yıl geçen Mansur Yavaş, görev süresi boyunca Ankara’ya sadece iki park yapabildi. Bir tane kreş yapmadı ancak ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendi döneminden önceki dönemlerde yapılan projeleri sanki kendi döneminde yapılmış gibi göstererek algı oyunlarına başladı.
Tek bir çivi bile çakmadı
CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın 4 buçuk yıllık hizmet süresi boyunca Ankara’ya “sıfırdan” tek bir çivi dahi çakmadığını, Ankaralılara bir havuz bir kreş bile yapamadığını kaydeden Özcan, Yavaş’ın “Yaptık” dediği Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu’nun bile 2014 yılında Melih Gökçek döneminde yapıldığını açıkladı. Yedi bakanlığın bütçesine denk bütçeye sahip olan ABB’nin, Yavaş’ın beceriksizliği yüzünden borç batağına sürüklendiğini kaydeden Özcan, “Yavaş’ın yönettiği bütçenin onda birine sahip olan ilçe belediyelerimiz bugün Ankaralılar için tenis kortu bile inşa etmiş durumda. Yavaş ise o bütçe ile sadece 2 tane park yapabildi” diye konuştu.
Yavaş'ın 'ben yaptım' dediği birçok proje önceki döneme ait'
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Yavaş’ın “Ulus trafiğini yerin altına indirmek”, “58 kilometre metro hattı”, “Her mahalleye bir kreş” gibi projelerinin hiç birini hayata geçirmezken Ankara’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı metro istasyonlarında bulunan yürüyen merdivenlerinin bakımını bile yapamadığını kaydetti.
- “Bunca fiyaskoya rağmen Yavaş, aynı istasyonlarda sergilediği fotoğraflarla Ankaralılara hizmet etmiş gibi görünmeye çalışıyor. Kuzey Ankara’da yaptık dediği havuz 2014 yılında Melih Gökçek tarafından yapıldı. Yaptım dediğin 18 kreşi Ak Parti dönemi yaptı sen tabela değiştirdin. 1 tane kreş neden yapmadın? Zaten Yavaş hizmet süresi boyunca hep kendisinden önce yapılanların meyvesini yedi. Yavaş’ın ‘Ben yaptım’ dediği birçok proje kendisinden önceki dönemlerde görev yapan belediye başkanlarına ait. Yavaş söz konusu projelerin birçoğunun adını değiştirip, ufak tefek tadilatlarla halka yeniden pazarlamaya çalışıyor.”
'Sen ABB'yi batırmakla meşgulken AK Parti İlçe Belediyeleri hizmette yarışıyor'
'İlçe belediyelerimiz tenis kortu inşa etti: Yavaş 2 tane park yapabildi'
Ankara’nın AK Partili ilçe Belediyeleri tenis kortu inşa ederken Yavaş’ın 4,5 yılda sadece 2 tane park yapabildiğini ifade eden Özcan, “8 bin 200 nüfusu ve 40 milyon bütçesi olan Güdül belediyemiz bile 2019 yılından bugüne kadar 25 tane park inşa edip vatandaşların hizmetine sundu” diye konuşan Özcan ilçe belediyelerinin bugüne kadar gerçekleştirdiği hizmetleri ise şöyle sıraladı: