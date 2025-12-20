Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu’dan su kesintisine tepki

AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu’dan su kesintisine tepki

22:5920/12/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu
AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, ESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde meydana gelen arıza sebebiyle şehrin büyük bölümünde yaşanan su kesintisine ilişkin yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "3 üniversite bulunan şehirde düştüğümüz bu durum gerçekten akıl alır gibi değil" ifadeleri yer aldı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, gün boyu süren su kesintisiyle ilgili olarak,
"3 üniversite bulunan şehirde düştüğümüz bu durum gerçekten akıl alır gibi değil"
dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde D4 deposunu besleyen ana hatta meydana gelen arıza sebebiyle şehrin büyük bölümünde su kesintisi yaşandı. AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaparak konuyla ilgili tepkisini dile getirdi. Hatipoğlu’nun açıklamasında,
"Defalarca nedenlerini anlattım yine anlatmayacağım. Dünya üzerinde liyakatsizlik diye bir kavram varsa, ESKİ ilk sırada gelir. Liyakatsizlik pastasının üstündeki çilektir. Su-Kanalizasyon idaresi gibi aşırı ölçüde multidisipliner mühendislik bilimi gerektiren bir kurumun Genel Müdürü, Basım-Yayıncılık mezunu olan dünya üzerinde bana bir tane metropol gösterin, tüm sözlerimi geri alıp özür dileyeceğim. 3 üniversite bulunan şehirde düştüğümüz bu durum gerçekten akıl alır gibi değil"
ifadeleri yer aldı.


#Su Kesintisi
#Nebi Hatipoğlu
#Eskişehir
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİYE PROMOSYON YARIŞI ALEV ALDI: En yüksek promosyon ödemesi veren bankalar hangileri?