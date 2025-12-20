AK Parti Eskişehir Milletvekili Hatipoğlu’dan su kesintisine tepki

"Defalarca nedenlerini anlattım yine anlatmayacağım. Dünya üzerinde liyakatsizlik diye bir kavram varsa, ESKİ ilk sırada gelir. Liyakatsizlik pastasının üstündeki çilektir. Su-Kanalizasyon idaresi gibi aşırı ölçüde multidisipliner mühendislik bilimi gerektiren bir kurumun Genel Müdürü, Basım-Yayıncılık mezunu olan dünya üzerinde bana bir tane metropol gösterin, tüm sözlerimi geri alıp özür dileyeceğim. 3 üniversite bulunan şehirde düştüğümüz bu durum gerçekten akıl alır gibi değil"