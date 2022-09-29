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POLİTİKA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: CHP'nin vukuatları süreklilik kazandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP’nin Tutuklu Gazeteciler raporuna tepki göstererek, “CHP’nin bu konudaki vukuatları süreklilik kazanmıştır. Burada bir tesadüf yoktur, ne yazık ki bir politika vardır” dedi. Ömer Çelik ise, “Siyasi ahlaksızlık” açıklamasında bulundu.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: CHPnin vukuatları süreklilik kazandı
Hamza Dağ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Mersin saldırganı Dilşah Ercan’ın CHP tarafından hazırlanan tutuklu Gazeteciler Raporu’nda ‘mağdur gazeteci’ olarak lanse edildiğini söyledi. Dağ, “CHP’nin terör suçlusu olarak hüküm giymiş birini savunması, siyaseten evrildiği noktanın net bir göstergesidir. Raporda imzası olan Veli Ağbaba ve Özgür Özel dünden bu yana, ‘Biz terörist olduğunu nereden bilelim?’ şeklinde akıllara ziyan açıklama yapmaktadırlar. Belli ki yine suçüstü yakalanmanın verdiği telaşla böyle bir savunma yapıyorlar. CHP’nin bu konudaki vukuatları süreklilik kazanmıştır. Raporda adı geçen Mustafa Gök ve Bayram Namaz’ın da terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi. Burada bir tesadüf yoktur, ne yazık ki bir politika vardır” diye konuştu.

Ömer Çelik
Ömer Çelik

TERÖRİSTLERİ CESARETLENDİRİYOR

Dağ, şunları söyledi: “Görüyoruz ki, Kılıçdaroğlu’nun bu tavrı, teröristleri cesaretlendirmektedir. CHP’nin oy uğruna yürüttüğü bu siyaset, artık bir milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Ülkemizde, sadece gazetecilik yaptığı için tutuklanan kimse yoktur. Ancak, gazeteciliği terörizme ve suça kalkan yapma gayretinde olanlar ile onlara sahip çıkmaya çalışan siyasiler vardır.”

SİYASİ AHLAKSIZLIK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, “Terörü lanetlemeden söylenen her demokrasi cümlesi bir siyasi sahtekarlıktır. Terörü açıkça lanetlemeyen ve buna göre tavır geliştirmeyen her siyaset biçimi siyasi ahlaksızlıktır” dedi.

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