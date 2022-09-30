AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Kılıçdaroğlu CHP'yi milli güvenlik sorununa dönüştürdü

Mersin'de PKK'lı teröristlerin polisevine düzenlediği hain saldırıda Zozan Tolan kod adlı terörist Dilşah Ercan öldürüldü.

PKK terör örgütü, Ercan'ın saldırıda ölmediğini öne sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da benzer bir açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu, partisinin 'mağdur gazeteci' olarak lanse ettiği teröristin saldırıyı gerçekleştirmediğini ima ederek DNA raporu istedi.

Terör örgütü PKK'yı kılavuz edinen Kılıçdaroğlu'na tepki üstüne tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alan iddialarına sert çıktı.

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'CHP TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DOĞRUDAN VE DOLAYLI OLARAK DESTEKLİYOR'





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Hamza Dağ, "Mızrak çuvala sığmıyor. Sadece teröristleri gazeteci diye aklayan raporları değil, sayısız örnekten sonra şu artık çok nettir: CHP terör örgütlerini doğrudan ve dolaylı olarak desteklemektedir ve Kılıçdaroğlu, CHP'yi maalesef bir milli güvenlik sorununa dönüştürmüştür" ifadelerini kullandı.

Mızrak çuvala sığmıyor. Sadece teröristleri gazeteci diye aklayan raporları değil, sayısız örnekten sonra şu artık çok nettir: CHP terör örgütlerini doğrudan ve dolaylı olarak desteklemektedir ve @kilicdarogluk, CHP'yi maalesef bir milli güvenlik sorununa dönüştürmüştür. https://t.co/muN6vNG8z2 — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) September 30, 2022

'PKK'NIN AÇIKLAMASINA SIRTINI DAYAYIP DEVLETE MEYDAN OKUDU'

Kılıçdaroğlu'nun saldırıdan sonra sessiz kaldığını ancak terör örgütü PKK tarafından yapılan açıklama sonrası paylaşım yaptığına dikkat çeken Hamza Dağ, şöyle devam etti:

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"İki gündür sessiz kalan CHP Genel Başkanı, PKK açıklamasına sırtını dayayıp devlete meydan okumuş.

'SON ÇIRPINIŞLARINIZ...'

Kemal Bey, bunlar sizin son çırpınışlarınız, kaybedeceksiniz ve size tavsiyemiz; bunun onurlu bir mağlubiyet olması için çabalamanız."

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