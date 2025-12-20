AK Parti Genel Sekreteri İnan: Hafızamız taze kimin kime bel bağladığını unutmadık

AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadri İnan
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyp Kadri İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Edirne'de yaptığı konuşmasına sert cevap verdi.
"Meriç'i sıkı tutun. 15 Temmuz'da 2 bin FETÖ'cü yakalandı ya burada, bu darbeciler de günü gelince Edirne'den kaçmak isterse sıkı tutun serhat şehrini."
ifadelerine sert cevap verdi.
AK Partili İnan, buna ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bahsettiğin o FETÖ'cü alçaklar 2023'te 'Bahar gelecek, biletlerimizi aldık dönüyoruz' diye gün sayıyordu. Onların dönüş umudu olanlar, şimdi kalkmış vatanseverleri kaçmakla itham ediyor. Hafızamız taze, kimin kime bel bağladığını unutmadık!"
