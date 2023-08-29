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AK Parti Kongresi 7 Ekim’de

AK Parti MKYK’sı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 50 dakikalık toplantıda 4. Olağanüstü Kongre'nin 7 Ekim’de yapılması kararlaştırıldı. Milletvekili listesindeki değişimin benzerinin MKYK’da da hayata geçeceği ve üyelerin yüzde 60’tan fazlasının değişeceği belirtiliyor. Erdoğan MKYK üyelerine bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Ömer Çelik.

Ömer Çelik.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü. Kongre öncesi son kez gerçekleşen toplantıda, AK Parti 4’üncü Olağanüstü Kongresi’nin 7 Ekim’de yapılması kararlaştırıldı. MKYK üyeleri MYK’ya yetki verdi.

Toplantıda AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, belediyelerin mevcut durumu hakkında kısa bir sunum yaptı. Sunumda AK Partili ve Cumhur İttifakı belediyelerinin sayısal verileri hakkında MKYK üyelerine bilgi aktarıldı. Yerel seçimlerde “Türkiye Yüzyılı” mottosuyla hareket edileceği, bunun yanı sıra ayrı bir tema için de çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre milletvekili listesinde uygulanan değişimin yeni MKYK’da hayata geçirileceği belirtildi. Buna göre MKYK’nın yüzde 60’ından fazlasının değişeceği öngörüldü.

Erdoğan MKYK üyelerine bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. Toplantıdan sonra Erdoğan üyelerle veda yemeği yedi.

TARİH 7 EKİM

MKYK toplantısının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptı. Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle:

* SEÇİM TALİMATI:
MKYK kongre tarihini 7 Ekim olarak onayladı. Yerel seçime güçlü şekilde hazırlanma talimatlarını vermişlerdir genel başkanımız. Milletimizin arzu ettiği yönetime kavuşamayan şehirlerimizin yeni dönemde güçlü belediyecilik anlayışımızla buluşması için gerekli talimatları verdiler. Teşkilatlarımız seçime güçlü şekilde hazırdır.
* BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR:
Sayın Bahçeli Cumhur İttifakı’nın birliğinin altını bir kez daha çizdi. Teşekkür ediyoruz. Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik içerisinde yoluna devam etmektedir.
* Siyasi yenilgi abidesi:
Biz bu süreci değerlendirirken geçen seçimin tartışmaları bitmedi. Seçim sonucunu algılamayan tek kişi Sayın Kılıçdaroğlu’dur. “Seçim tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz” dedi. Siyasi yenilgi abidesi haline gelmiş, kendi partisine kayıplar yaşatmış, milletimize yalan söylemiş. Söyleyecek bir şeyi olmadığı için sürekli seçimlerin meşrutiyetini tartışmaya açıyor.
* BM’YE PİLE TEPKİSİ:
KKTC’de bir kriz yaşandı. AK Parti MKYK’sının KKTC’ye tam destek verdiğini ifade ediyoruz. Geçmişte örnekleri de var. Kimse Kıbrıs adasının tamamına Rum gözlüğü ile bakamaz. Orada iki eşit toplum iki devlet vardır. Rumlara verilen izin KKTC’ye verilmiyorsa burada çifte standart vardır. BM’den bu durumu tutarlı şekilde değerlendirmesini bekliyoruz.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Meşruiyet' sözlerine tepki: Koltuğu için demokrasiyi zehirliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Meşruiyet' sözlerine tepki: Koltuğu için demokrasiyi zehirliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, AK Parti kongresinin 7 Ekim'de yapılması için karar alındığını bildirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim hezimetinin ardından 'Seçim, tek başına bir siyasal iktidara meşruiyet kazandırmaz' ifadelerine tepki gösteren Çelik, "Koltuğunu korumak uğruna, Türkiye demokrasisini zehirlemekten geri durmayacağını gösterdi" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın zamanda Soçi'yi ziyaret edeceğini bildiren Çelik, "Tahıl Koridoru konusunda yeni gelişmeler olacak" ifadelerini kullandı. Sözcü Çelik ayrıca Akşener'in "ittifaksız seçim" çağrısına da "Bunun ciddiye alınacak bir tarafı kalmamıştır" şeklinde konuştu.



#Siyaset
#AK Parti
#MKYK
#Recep Tayyip Erdoğan
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