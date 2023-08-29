AK Parti Kongresi 7 Ekim’de

* BM’YE PİLE TEPKİSİ:

KKTC’de bir kriz yaşandı. AK Parti MKYK’sının KKTC’ye tam destek verdiğini ifade ediyoruz. Geçmişte örnekleri de var. Kimse Kıbrıs adasının tamamına Rum gözlüğü ile bakamaz. Orada iki eşit toplum iki devlet vardır. Rumlara verilen izin KKTC’ye verilmiyorsa burada çifte standart vardır. BM’den bu durumu tutarlı şekilde değerlendirmesini bekliyoruz.