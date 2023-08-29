AK Parti Kongresi 7 Ekim’de

Ömer Çelik.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Parti Genel Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen toplantı yaklaşık 50 dakika sürdü. Kongre öncesi son kez gerçekleşen toplantıda, AK Parti 4’üncü Olağanüstü Kongresi’nin 7 Ekim’de yapılması kararlaştırıldı. MKYK üyeleri MYK’ya yetki verdi.
Toplantıda AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, belediyelerin mevcut durumu hakkında kısa bir sunum yaptı. Sunumda AK Partili ve Cumhur İttifakı belediyelerinin sayısal verileri hakkında MKYK üyelerine bilgi aktarıldı. Yerel seçimlerde “Türkiye Yüzyılı” mottosuyla hareket edileceği, bunun yanı sıra ayrı bir tema için de çalışma başlatılacağı öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre milletvekili listesinde uygulanan değişimin yeni MKYK’da hayata geçirileceği belirtildi. Buna göre MKYK’nın yüzde 60’ından fazlasının değişeceği öngörüldü.
Erdoğan MKYK üyelerine bugüne kadar yaptıkları çalışmalar için teşekkür etti. Toplantıdan sonra Erdoğan üyelerle veda yemeği yedi.
TARİH 7 EKİM
MKYK toplantısının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklama yaptı. Çelik’in açıklamalarından satır başları şöyle: