AK Parti MYK yoğun gündemle toplanıyor: Masada hangi konular var?

AK Parti MYK toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak. Toplantıda iç ve dış politika, enflasyonla mücadele, parti stratejileri ve vatandaş talepleri ele alınacak. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun çalışmaları hakkında Erdoğan’a bilgi verilecek.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplanacak.
Toplantıda, iç ve dış politikadaki güncel gelişmeler ile parti içi stratejiler ele alınacak.
Enflasyonla mücadele
MYK'da Ekonomi İşleri Başkanlığı, genel ekonomik görünüme ilişkin bir sunum yapacak. Enflasyonla mücadele adımları, reel sektörün ihtiyaçları gibi başlıklar mercek altına alınacak.
'Türkiye Yüzyılı' buluşmaları
Ayrıca, Meclis'te kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarında gelinen son durum hakkında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verilecek.
Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in bir açıklama yapması bekleniyor.