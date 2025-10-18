AK Parti Sözcüsü Çelik: Bin yılda dünyanın görmediği zarar son 100 yılda gerçekleşti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

"Bin yılda dünyanın görmediği zarar son 100 yılda gerçekleşti. Bunu durdurmak insanlığa karşı borcumuz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde küresel bir eylem ve ilham kaynağına dönüşen 'Sıfır Atık hareketi' dünyanın korunması için en etkili girişimlerin başında geliyor. 'Dünya ortak evimiz' diyerek her bir kişiyi sorumluluğa çağırıyor. Bunu başarabiliriz. 'İnsan' ve 'mekan' birbirinden ayrılmaz. İnsanlığın ortak evi olan dünyanın korunması, insana ait değerlerin korunmasıdır. 'Sıfır Atık' bir insanlık savunmasıdır."