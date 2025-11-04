Yeni Şafak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı

4/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhur İttifakı Türkiye Yüzyılı hedefi için bütün olarak yola devam ediyor" dedi.

Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhur İttifakı'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için bir ve bütün olarak yoluna devam ettiğini belirtti.

Çelik açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkemizin etrafındaki kaos senaryolarına karşı en güçlü ve stratejik cevabımız Cumhur İttifakı'nın siyasi iradesidir. Cumhuriyetimizi koruyarak, demokrasimizi güçlendirerek ve iç bünyemizi sağlam tutarak geleceğe ilerliyoruz. 'Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak' ilkemizi en yüksekte tutuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı ve dirayetli duruşuyla hedeflerimize ilerliyoruz. Aziz milletimizin duası ve desteği en büyük gücümüzdür."


