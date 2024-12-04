AK Parti Sözcüsü Çelik Rejim ve PKK'nın iş birliğine dikkat çekti: Suriye'de çözüm için devredeyiz

Özgür Özel'in konuşmalarını izledik. İfadelerine bir daha bakma ihtiyacı hissettim. Hangi cümleyi söylediğini tekrar değerlendirdik. Türkiye'ye değil de başka ülkelere söylenecekleri Türkiye Cumhuriyeti'ne söylüyor. Türkiye'nin herhangi bir devleti güçlendirme ya da zayıflatma politikası yok. Oradaki varlığımızın neye dönük olduğunu ifade ettik.

Orada herhangi bir grup ya da devlete karşı pozisyonda değiliz. Türkiye çıkarları için oradayız.

Belli bir derinliği korumak için harekatları yaptık. Birkaç hattan gidiliyor.